У Києві на станції метро «Дніпро» з’явилася гігантська медуза

У Києві на станції метро «Дніпро» розмістили величезну медузу розміром з людину. Новий арт-об’єкт там опинився не випадково.

Скульптуру «Медуза LPDE» авторства ZiguraArt (Микита і Єгор Зігура) розмістили на станції метро «Дніпро». Вона — частина проекту «Середовище проживання. Маніфест 2020 «Всесвітнього фонду природи WWF України. Повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу столичного метрополітену.

Робота висотою майже в ріст людини створена з пластикових пакетів. «Вона змушує осмислити проблематику забруднення водойм і провокує подумати про те, що залишається після нас для наступних поколінь», — пояснюють автори.

У метрополітені наголосили, що як найбільш екологічний транспорт, вони не могли бути осторонь такого проекту. І станція вибрана не випадково. Стан Дніпра критично важливо не тільки для столиці, але і багатьох інших регіонів України. Але навіть приватні рибалки і відпочиваючі на набережній часто залишають після себе сміття на доріжках і в воді, не кажучи вже про підприємства.

Стояти скульптура буде поруч з монументом жінки з голубами. «До неї не можна буде підійти, побачити за склом. Оскільки в житті ми не бачимо, що там під водою, але все більше жахаємося, коли з’являються сюжети про острови пластику та іншого мотлоху в річках, морях і океанах «, — розповідає заступник начальника столичної підземки Наталія Макогон. Проект триватиме до 30 серпня.

В Києві за допомогою мистецтва дуже часто намагаються звернути увагу суспільства до проблеми забруднення навколишнього середовища. Так, наприклад, в центрі Києва встановлювали крижану скульптуру рисі, яка танула на очах перехожих.

Чи був випадок, коли на Хрещатику вивісили картини зі сміття. Такий арт-об’єкт несе не тільки художню, але і соціальну ідею. А саме нагадує про екологічні проблеми і важливість сортування сміття.