Дефолт, подарунок Коломойському і розрив відносин з МВФ: Як реагують в Мережі на відставку Смолія

Глава Національного банку України Яків Смолій покидає свій пост. Причиною цього стало систематичне політичний тиск, який здійснюється на НБУ.

Соцмережі бурхливо відреагували на цю подію. Одні пророкують Україні дефолт, а інші називають догляд Смолія подарунком Коломойському. Але експерти сходяться в одному – для України це дуже поганий знак.

«Я не буду навіть пояснювати, наскільки це погано для України. Зрив програми МВФ. Політичний контроль над Нацбанком і неконтрольована емісія призведе до знецінення національної валюти та галопуючої інфляції. Повернення активів банків-банкрутів попереднім власникам = замороження відносин України із Заходом», – написав екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Аналогічної думки дотримується і інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Журналістка Тетяна Ніколаєнко назвала те, що відбувається «подарунком Коломойському за антиприватовский закон».

Максим Нефьодов, колишній голова митниці зазначив, що Смолій подав у відставку не під час, перед розміщенням євробондів.

«Це дуже погано і сумно… Як раз «вчасно» для розміщення бондів. І для фінансової стабільності в цілому… П. С. натомість падіння гривні добре для доходів митниці! Нарешті пощастило Мінфіну!», – написав він.

Телеведучий Тарас Березовець зазначив, що за відставкою глави НБУ буде дефолт.

«Бородата бабуся домоглася свого. Тому що маленький внучок підсобив. Здрастуй, дефолт! Здрастуй, долар за 100 гривень! Ви зробили це разом!», – написав він.

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що відставка голови НБУ буде мати дуже важкі наслідки для української економіки, а значить, і для кожного українця.

У партії Петра Порошенка відзначили, що Смолій не давав влади запустити «друкарський верстат».

«Це дуже погано… Він був острівцем впевненості та стабільності, особливо, не даючи згоди на безконтрольну друк грошей… Гривню буде лихоманити… Дай Бог, щоб не довелося зуби на полицю скласти…», – заявила народний депутат Софія Федина.

Екс-нардеп Борислав Береза також прогнозує падіння гривні і подякував за це президента Володимира Зеленського.

Журналіст Михайло Ткач пожартував у властивому йому стилі:

«Я так розумію, у відставку підуть всі, у кого прізвище Єрмак», – написав він.

У партії «Голос» вважають, що догляд Смолія з посади може вплинути на відносини України з МВФ, змінити грошову політику країни, а також викликати інфляцію і економічну нестабільність.

«І головне – наслідком цієї заяви може стати повернення старих корупційних еліт у фінансовий сектор нашої країни. Дуже хотілося б почути реакцію перших осіб держави на цю заяву», – наводить «Голос» слова депутата Ярослава Залізняка.

Журналіст Петро Шуклинов зазначив, що звільнення голови Нацбанку – це перемога олігарха Ігоря Коломойського.

«Вітаю Ігоря Коломойського! Це його перемога. Володимир Зеленський зробив все, що від нього залежало, щоб це сталося. Його теж вітаю. Всі. Більше ніякого Сороса, ніяких соросят, ніякої Гонтарєвої. Можна все повернути всім. Всі справи закрити. І багатіти», – заявив він.

При цьому він пригрозив представникам влади кримінальним переслідуванням в майбутньому за «тиск на НБУ».

«Святкуйте! Крадіть! Радійте! Але не забувайте: підете допитів, у тому числі як фігуранти справи про тиск на НБУ. Обманювати довго не вийде. Ні в одного президента раніше не виходило, не вийде і у вас. Рейтинги закінчаться. Влада втратите. Прийде інший генпрокурор. І підете в камеру. Всі причетні, хто не встигне втекти», – підкреслив журналіст.

У той же час на сторінці видання нардепа Олександра Дубинського, що входить в так звану групу Коломойського, сказано, що це саме він домігся відставки Смолія.

Журналістка Тетяна Висоцька вважає, що економічна криза все одно вплине на стабільність гривні, а Смолій ніяк не зміг би це зупинити.