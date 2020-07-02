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«Залишили бойовиків без очей»: ЗСУ досить точним ударом завдали військам РФ на Донбасі сильний шкоди

02.07.2020

На Донбасі, незважаючи на досягнуті Мінські угоди конфліктуючими сторонами, триває ескалація бойових дій. Особливо вона помітна протягом останніх місяців.

Про одному з таких відповідей у своєму телеграм-каналі розповів офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

Члени незаконних збройних формувань, ігноруючи всі домовленості про припинення вогню, пандемію коронавирусной інфекції, а також угоди, які були досягнуті в Парижі під час зустрічі в «Нормандському форматі», щодня обстрілюють українських захисників. Але, варто також відзначити, що і герої України не залишаються без відповіді, застосовуючи для погашення активності ворога підручні засоби для ведення бою.

У повідомленні офіцера ЗСУ говориться: «Бійці 24й ОМБр ювелірним пострілом ПТКР знищили дорогу систему відеоспостереження, яка дозволяла окупантам вести прицільний артилерійський вогонь по українським військовим, а також здійснювати диверсійно-розвідувальних груп, які останнім часом активізувалися по всій Светлодарской дузі. Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України!».

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