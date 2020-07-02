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Ввести санкції прямо зараз. Конгрес США готує покарання для Москви за «зв’язок» з талі

02.07.2020

Ввести санкции прямо сейчас. Конгресс США готовит наказание для Москвы за «связь» с тали

«Ввести санкції прямо зараз»: конгрес США готує покарання для Москви за «зв’язок» з талібами

Проти Росії слід ввести за «зв’язок» з представниками радикального угрупування «Талібан» (заборонена в Росії). Таку думку висловила спікер палати представників конгресу Ненсі Пелосі в інтерв’ю телеканалу MSNBC.

«Ми повинні ввести санкції проти Росії, і прямо зараз», — зазначила вона.

Раніше в бюджет Пентагону запропонували внести поправки, що передбачають санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра оборони Росії Сергія Шойгу, а також «інших посадових осіб».

Нагадаємо, напередодні американські ЗМІ повідомили, що Росія нібито таємно пропонувала винагороду талібам за вбивство американських військових. У РФ ці дані назвали «нісенітницею» і всі відкидають. Трохи пізніше видання The New York Times з посиланням на свої джерела повідомило, що посередником між російськими військовими і бойовиками був афганський наркоторговець Рахматулла Азізі. В РФ поки ніяк не відреагували на ці дані.

 

 

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