Ввести санкції прямо зараз. Конгрес США готує покарання для Москви за «зв’язок» з талі

«Ввести санкції прямо зараз»: конгрес США готує покарання для Москви за «зв’язок» з талібами

Проти Росії слід ввести за «зв’язок» з представниками радикального угрупування «Талібан» (заборонена в Росії). Таку думку висловила спікер палати представників конгресу Ненсі Пелосі в інтерв’ю телеканалу MSNBC.

«Ми повинні ввести санкції проти Росії, і прямо зараз», — зазначила вона.

Раніше в бюджет Пентагону запропонували внести поправки, що передбачають санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра оборони Росії Сергія Шойгу, а також «інших посадових осіб».

Нагадаємо, напередодні американські ЗМІ повідомили, що Росія нібито таємно пропонувала винагороду талібам за вбивство американських військових. У РФ ці дані назвали «нісенітницею» і всі відкидають. Трохи пізніше видання The New York Times з посиланням на свої джерела повідомило, що посередником між російськими військовими і бойовиками був афганський наркоторговець Рахматулла Азізі. В РФ поки ніяк не відреагували на ці дані.