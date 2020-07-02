Кортеж Порошенко порушив ПДР в центрі Києва

У середу, 1 липня, Петро Порошенко приїхав до Печерського районного суду, де проходило засідання по кримінальним справам з його участю в часи президентства. На зворотному шляху з суду кортеж п’ятого президента Петра Порошенка заблокував рух тролейбусів у центрі Києва, тим самим порушивши правила дорожнього руху.

У цей час прихильники п’ятого президента, які влаштували мітинг на його підтримку, поки Порошенко перебував у суді, повинні були після цього йти на Банкову, проте він вийшов до своєї групи підтримки і сказав, що йти нікуди не треба. Він подякував усім, хто стояв кілька годин на сонці, і поїхав.

Засідання суду перенесли на 8 липня. Запобіжний захід ні по одному із справ, як планувалося, не було обрано.

«Маринували, думаючи, що ми розійдемося», — так Порошенко прокоментував перед прихильниками перенесення суду.

Очевидці в Мережі опублікували фото, як кортеж Петра Порошенка, використовуючи спецсигнали, порушив ПДР і поїхав по зустрічній смузі, де рухаються тролейбуси.

Раніше в Мережі з’явилося вражаюче відео кортежу Володимира Зеленського в Чернігові з 15 машин, в якому також був один мікроавтобус. Як тільки Зеленський зайняв пост Президента України, він скоротив кортеж і розпорядився більше не перекривати вулиці. Однак, через рік, президентський кортеж став все більше і більше, і тепер він вже практично такий же, як і при попередніх президентах.