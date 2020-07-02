У Києві та області дозволили ловити раків, але з дотриманням правил

З 1 липня на водоймах Києва та області дозволили ловлю раків. Заборонили полювання в темний час доби, а найпізніше час — годину до заходу, і саме раніше — годину до сходу і із застосуванням підсвічування.

З 1 липня 2020 закінчився заборона на вилов раків, який тривав з 10 грудня минулого року. Тепер на водоймах загального користування дозволили видобувати раків в кількості 30 штук на одну людину в добу. Про це Інформатор дізнався в Госрыбагентстве Києва.

За знарядь і способів лову, то відповідно до пункту 4.5. Правил любительського і спортивного рибальства — дозволяється здійснювати вилов раколовкой- «хапкой» з діаметром не більше 70 сантиметрів і вічком не більше 22 мм, волосінню з приманкою і рогаткою, «росщепом» (не більше п’яти снастей на ловця) або ручним збором.

Заборонений лов раків у темну пору доби, а найпізніше час — годину до заходу, і саме раніше — годину до сходу і із застосуванням підсвічування.

ЩО ЗАГРОЖУЄ ПОРУШНИКАМ

За порушення правил рибальства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Так, ч. 3 ст. 85 Кпап тягне за собою попередження або накладення штрафу до 170 гривень

При грубому порушенні правил рибальства відповідно до ч. 4 ст. 85 Кпап передбачено штраф у розмірі 340-680 гривень з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника та незаконно добутих водних біоресурсів або без такої.

Крім того, за кожного незаконно виловленого раку нараховуються збитки в розмірі 25,5 гривень, згідно з постановою КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів».

Ст. 249 Кримінального Кодексу України передбачає накладення штрафу до 3400 гривень або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. Суспільна небезпека злочину визначається тим, що порушник завдає істотної шкоди водним биоресурсам шляхом їх знищення; їх видобутку здійснюється самовільно, без одержання дозволу на промисел.

У разі порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного світу, зокрема, продаж водних біоресурсів без документа, що підтверджує законність його походження або придбання — оформляється адмінматеріал за ст. 88-1 Купап. Дана стаття передбачає накладення штрафу від 510 до 1700 гривень з конфіскацією об’єктів тваринного світу чи без такої.

У разі виявлення фактів порушення правил рибальства або збуту прохання оперативно повідомляти на «гарячу лінію» Київського рибоохоронного патруля по телефону: (099) 341-73-18.