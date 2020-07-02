АРМА: “зради” і перемоги

Інтерв’ю Віталія Сігідіна і Володимира Павленка про полугоде діяльності Агентства щодо розшуку та менеджменту активів. Про АРМА, мистецтво управляти і мистецтві красти.

Віталій Сигидин на державну службу прийшов у 2015 році, коли вертикаль Мін’юсту заточувалася під конкретного наглядача і залишала, як кажуть співрозмовники видання Наші гроші з юстиції, “лише рабів або солдатів, які виконували конкретні завдання” (нагадаємо, міністром юстиції в той час був ставленик “Народного фронту” Павло Петренко — рейдер і корупціонер — А.).

В теруправлінні юстиції Києва тоді відбулася ротація. Начальник управління — радник міністра юстиції П. Петренко — Андрій Помазанов пройшов депутатом від «Нарфронта» в парламент. Тому управління очолив помічник Помазанова Андрій Бєлов. Сигидин у Бєлова став дрібним чиновником. Наші джерела характеризують Віталія як людину, яка «тим не менш знайшов спільну мову з смотрящим» в Мін’юсті. А листи про те, що він контролював реєстраційні КП, «Наші гроші» отримують досі. Сигидин на таке реагує спокійно, відзначаючи, що «це маячня». У будь-якому разі, тільки за сім місяців на держслужбі з спеціаліста одного з секторів Сигидин перетворився в заступника начальника теруправління юстиції в Києві. І був там, поки президентом не став Зеленський. Після цього одіозні персонажі з вертикалі Мін’юсту, такі, як глава Антирейдерської комісії та його міньйони, по-тихому перейшли в АРМА. Опинився в Агентстві і Сигидин. У грудні 2019 року уряд призначив його вр.і.про. голови.

Там же, в АРМА, на посаді заступника голови матеріалізувався і давній товариш Сігідіна Володимир Павленко. А ще — колега Павленко з компанії «Integrites» Володимир Рудніченко — він став головним юристом відомства. Паралельно парламент заблокував обрання голови АРМА, зафіксувавши Сігідіна в начальницькому кріслі.

Незважаючи на те, що в Агентстві зібралися люди, яких можна назвати командою, працювати відомству складно. За нього борються різні групи впливу, власники активів чинять опір, профільне законодавство — недосконале, критики в публічному просторі багато — особливо стосовно того, що АРМА досі в ручному режимі вибирає керуючих. Проблеми створюють і колишні працівники АРМА, з якими пов’язують телеграм-канал «АРМА. Мистецтво красти». У квітні 2020 р. там оприлюднили дуже пізнавальне зміст телефону Володимира Павленка.

Справедливості заради, Агентство нарешті відкрило Єдиний державний реєстр заарештованих активів (ЄДРА), за власною ініціативою створило реєстр керуючих, стало прозорішим в плані доступу до інформації, розпочало пошук керуючих для активів, про яких говорили, що вони «стоять на стопі», зокрема, УМХ, а також взяли участь у написанні декількох законопроектів з АРМА. Все це — заслуга нового керівництва відомства. Про роботу відомства в останні півроку розповідають Віталій Сигидин і заступник голови Агентства Володимир Павленко.

— «Наші гроші» створили перелік всіх заарештованих активів, які судовими постановами передавали в АРМА, він ось за цим посиланням. Наповнювати його було складно — частини судових рішень немає у відкритому доступі. Втім, ми все одно нарахували під 4 тис активів. Скільки активів Агентство має зараз?

Сигидин: По реєстру (Єдиного реєстру заарештованих активів — «Наші гроші») у нас понад 3700 активів. Але тут залежить від того, як рахувати. Межигір’я — це один актив або тисяча? Якщо сприймати Межигір’я, як один актив, то нам активів передано небагато. Плюс передано — це тільки за актом прийому-передачі.

Павленко: АРМА підписує акти приймання-передачі, коли укладено договір з управителем. Відповідно, скільки у нас діючих договорів, стільки й активів. До цього слід додати і активи, передані на реалізацію. Офіційна статистика на сьогодні — 20 договорів, при тому 6 з них вже зараз у стадії розірвання (інтерв’ю відбувається 11 червня 2020 р. — «Наші гроші»). Активів, про яких можна сказати, що вони дійсно управляються — 9, в деяких випадках актив — один, а договорів — кілька.

Сигидин: По іншим активам різні ситуації. Буває, ухвалу про передачу у нас є, а самих активів немає. Це — те, що знаходиться на тимчасово окупованій території в Криму або окремих територіях Донецької і Луганської областей, наприклад, вишки Бойка. Або активи, за якими суд зняв арешт, тобто, їх необхідно відповідно до закону-повернути власникові. Або ж те, чого вже фізично немає — наприклад, транспорт, який нам передали, коли він вже був у розшуку.

Активи, які АРМА віддала керуючим:

ТЕЦ Дубневичів на Львівщині.

Активи групи компаній «АІС».

активи групи компаній «Агроинвестгруп».

Братський олієпресовий завод.

Активи по справі екс-нардепа-регіонала Леоніда Клімова.

Квартира і два машиномісця Віктора Януковича на Оболонській набережній у столиці.

Нерухомість і вагони по справі екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

44 автомобілі з перебитими номерами або вин-кодами по виробництву щодо крадіжки елітних авто.

— Закон зобов’язує АРМА вести Єдиний реєстр заарештованих активів. У лютому 2020 року ви його запустили у тестовій версії. Чомусь реєстр досі шукає погано: іноді лише виробництва, а не за номером справи, іноді — навпаки, за ключовими словами шукає через раз?

Сигидин: Реєстрація в дослідній експлуатації.

Павленко: Я не відповідаю за наповнення та ведення реєстру, але знаю, що насправді не все так просто. У нас є підрозділ, який відповідає за його формування, в ньому, здається, три людини. Іноді бувають технічні збої, іноді це пов’язано з людським фактором, дефіцитом персоналу. Це все в режимі доопрацювання. Сподіваюся, що таких проблем не буде.

— Також реєстр погано оновлюється. Наприклад, арешт судна «Мрія» знятий ще в лютому, а за реєстром ви шукаєте цього активу керуючого. Арешт з феросплавів знятий в жовтні 2019-го, але за реєстром їх начебто передали для реалізації. Виходить, якщо АРМА не скаже, то неможливо встановити, чим Агентство реально управляє.

Сигидин: Питання в тому, чи надходили до нас рішення про скасування цих арештів? Тут ще треба розуміти момент інтеграції реєстрів. А вони належним чином не інтегровані. Це залежить не тільки від нас, наприклад, інтеграція з судовим реєстром. У нас повністю готове положення про реєстр заарештованих активів, зараз по-новому здійснюємо розсилку на всі органи для остаточного узгодження з їх уже врахованими поправками.

— Чому десятки активів, передані кілька років тому, все ще перебувають у підготовчій стадії? Тобто, ви з ними нічого не робите. Наприклад, зерно, передане в АРМА у травні 2019 року.

Сигидин: Підготовча стадія включає взаємодію з правоохоронними органами. До нас надійшла постанова про передачу активу — надалі йде діалог між нашим представником і представником прокуратури. Іноді обривається зв’язок — наприклад, змінився процесуальний керівник. А зараз дуже багато справ, де немає процесуальних керівників. Це одна з проблем.

— Є свіжі приклади, коли змінився процесуальний керівник і зупинилася робота?

Павленко: З останнього — навпаки, з прокуратурою почався нормальний діалог. Прокурори самі телефонують, кажуть: «Колеги, нам треба заарештувати актив». Або: «Керівництво питає, чого ми вам нічого не передали. Що вам передати?» Таке теж, рідко, але буває.

— У АРМА багато проблем з передачею активів. Наприклад, на початкових етапах слідчі не обґрунтовують, чому актив став речовим доказом, і тому з таких активів знімають арешти.

Сигидин: Це тенденція. Часто постанови про зняття таких арештів з’являються в судовому реєстрі саме тоді, коли ми відібрали керуючого для активу. Перед тим, як шукати керуючого, ми, звичайно, перевіряємо із судового реєстру, діє постанова. І коли бачимо, що воно не скасовано, виставляємо актив на пошук керуючого. Провели конкурс, вибрали керуючого — і тут у реєстрі з’являється постанова про скасування цього арешту. Або це робиться оперативно, або рішення давнє, але чомусь не відображалася в реєстрі, а потім з’явилося.

— Конкретний актив назвете?

Сигидин: Нерухомість в центрі Києва (недавно суди скасували арешти всіх активів у справі екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова і арешти частини активів у справі Клименко — «Наші гроші»).

— Часто передають активи, які важко або неможливо керувати?

Сигидин: Часто. У квітні передали медичні маски. Знаєте, що було в постанові? «Передати для здійснення заходів управління нерухоме майно — маски медичні одноразові у кількості 20979 штук». Не для реалізації! А для здійснення заходів управління. Ми звернулися за роз’ясненням, як повинні керувати таким «нерухомим майном». Відповідь чекаємо. По одному з активів АРМА вже кілька разів оголошував конкурс на пошук керуючого (імовірно, мова йде про компанії «Ужгородський Турбогаз» — завод устаткування для нафтогазової промисловості з орбіти Костянтина Жеваго. Виробництво за нього веде СБУ. За версією слідства, посадові особи ВАТ «Ужгородський Турбогаз» , використовуючи підроблені документи, заволоділи $28,4 млн дол. У березні 2019 року активи заводу передали в АРМА — «Наші гроші»). Нам передали не весь завод з обладнанням та інфраструктурою, а тільки нежитлову будівлю підприємства. Це поширена ситуація, коли судді своєрідно трактують поняття «цілісний майновий комплекс»: в постанові говорять про передачу в управління комплексу, а в описі йдеться лише про якомусь приміщенні в межах цього комплексу. Це відразу створює проблеми для ефективного управління. Керуючого для цього активу досі не знайшли.

Павленко: Нещодавно НАБУ-САП передали нам тисячу вагонів. ГІОЦ (філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» УЗ — «Наші гроші») говорить, що не може випустити ці вагони без згоди власника. Така згода передбачено тільки внутрішніми документами ГІОЦ, більше нічим. Тому спілкуємося з чиновниками залізниці, щоб врегулювати це питання. Або ж інша ситуація по ТЕЦ на Львівщині (теплоцентралі, які забезпечують теплом і енергією Новояворівськ та Новий Розділ. Заарештовані по виробництву НАБУ-САП щодо крадіжки державного газу. Належали братів Ярослава та Богдана Дубневичам, які на початку цього року переписали ТЕЦ на синів — «Наші гроші»). На ТЕЦ потрібно провести інвентаризацію. Майже всі проинвентаризировали, а на частину об’єктів нас не пускають. Кажуть: «Вам передали коробки стін — ось стійте і описуйте коробки». Ми говоримо: «В коробці як мінімум є й двері, які теж нам передали». Але їх це не хвилює. В наших повноваженнях викликати поліцію, болгаркою вирізати двері. Але потім почнуться провокації, що АРМА або керуючий — це був «Нафтогаз тепло» — вкрали щось істотне. Тому в цьому випадку краще чогось не робити, ніж робити. Але в цілому, до нас завжди є претензії: щось робимо — перевищуємо повноваження, що не робимо — службова недбалість або недбалість. Важкувато, чесно кажучи. Ще була історія, коли нам передали комерційну нерухомість, але власники, подружжя, влаштували нібито розділ майна подружжя. І за жінкою суд визнав право власності на половину активів. Тільки не їй 5 квартир і йому 5, а в кожній квартирі половина — жінки, половина — чоловікові. Як цим керувати? Зараз цього кейса у нас вже немає — злетіли арешти.

Найбільші активи АРМА:

— УМХ Сергія Курченко.

— Акції фонду «Голдмен»в «Газтранзиту».

— 1000 вагонів по справі Клименко.

— Межигір’я.

— Активи у справі групи компаній «АІС».

— ТЕЦ Дубневичів.

— Елеватори та інші активи в Одеській області групи компаній «Агроинвестгруп».

Говоримо про найбільших активах АРМА. Павленко зазначає, що «з елеваторами проблема» (заарештованими по справі групи компаній «Агроинвестгруп» — «Наші гроші»).

Павленко: Ми виставили їх керуючим претензії, бо збільшували витрати, щоб мінімізувати прибуток, щоб менше платити в бюджет. Вони почали процедуру ліквідації. Будемо переоглашать конкурс.

— А що з Межигір’ям? Ви, до речі, колись говорили, що це об’єкт дотаційний. Чому?

Павленко: За попередній рік, як мені сказали, на вхідних квитках Межигір’я запрацювало в районі 50 млн гривень. Це немало, але витрати на підтримку цього майна на порядок більше. Там вже почав відставати граніт. Януковича обдурили, коли будували цей комплекс: витрачали мільярди, але будівельні роботи робилися швидко і неякісно. З-за неправильно зробленої стяжки, інших недоліків починається природна коагуляція, його треба реставрувати. А реставрація — це великі гроші. Якщо ви там походіть, зверніть увагу: коли йдете до Хонку, дорога тягнеться через гольф-поле, і там є такий вид на Київське море — гранітна тераса, відгороджена металевим парканом, на яку не можна зайти. Огороджене там через загрозу обвалу. Спочатку ця тераса стояла на ґрунті. Зараз грунт сповзла, тераса висить у повітрі, оголилися палі, на яких все стоїть, палі почали скоса. Треба проводити земляні роботи важкою технікою, щоб всі укріпити. А якщо не зміцнювати ще пару років, є небезпека, що все це полетить вниз. Очевидно, що керівники не потягнуть такі витрати.

— Що буде з Межигір’ям?

Сигидин: Це комплексний актив. Спочатку треба провести інвентаризацію.

— Скільки ж ви її ще будете проводити? Вам Межигір’я у травні 2018 року передали.

Сигидин: Ми на даному етапі ще не почали інвентаризацію. Є певне розуміння, що там є. Але відповідною постановою передано дуже багато активів, у тому числі, і рухомого майна.

— А що ж робили два роки?

Сигидин: Актив переходив від одних процесуальних керівників до інших. Ви ж уявляєте, скільки там томів матеріалів та скільки потрібно часу, щоб новий процесуальний керівник належним чином вивчив цю історію? Ми зберемо робочу групу і за аналогією, як це робилося з ТЕЦ, проведемо інвентаризацію і встановимо, що є, чого немає (пізніше Павленко в розмові про передачу активів керуючим помітить, що «був би радий, якщо б до кінця року з Межигір’ям розібралися» — «Наші гроші»).

— Які активи найбільш збиткові та безпереспективные?

Сигидин: Безперспективними є недобудови «Укогруп» Войцеховського (Анатолій Войцеховський — столичний забудовник, фактичний керівник групи компаній «Укогруп». За версією слідства, в 2011-2014 роках організував групу і вчинення у її складі злочинів, зокрема, самовільні зайняття земельних ділянок та самовільне будівництво на них будівель — «Наші гроші»).

Павленко: Прокуратура проти нас вже ініціює кримінальні справи за те, що ми не передаємо їх в управління. Однак кому їх передавати? Це соціальний проект, їм неможливо управляти.

— Старе керівництво АРМА говорило, що вкладники в недобудови можуть зареєструвати ОООшку, щоб ця компанія стала управляючою будівництвами, легалізувала недобудови, і потерпілі нарешті отримали свої квартири.

Павленко: Ідея дійсно була в тому, що потрібно створити щось на зразок ОСББ з тих, хто туди вклав, і їм це передати. Звучить красиво. Але ми не можемо здати в управління самовільно збудоване нерухоме майно. Суд, який видав ці рішення … Був би я суддею, я б цих постанов так не видав. На нашу думку, вони не дуже грамотно виписані. І ці активи в стані, в якому вони є, не можна передати в управління.

Сигидин: якби Київрада вирішила проблему з призначенням та відведення відповідних земельних ділянок, були б необхідні дозволи на будівництво, відомості внесли до реєстру, недобудови отримали статус об’єктів незавершеного будівництва з відповідними реєстраційними номерами, суд наклав арешти саме на них і передав АРМА — тільки тоді Агентство могло б з ними щось зробити. Але зараз ми з цими недобудовами не можемо нічого зробити.

Павленко: Збиткові ще Теци. Скоро осінь — і це чергове очікування проблем. Я не знаю, чи впорається «Нафтогаз». Там треба вкладати сотні мільйонів на відновлення труб. Тепла вода йде по трубах, труби діряві — тепла вода витікає. Відповідно, втрата води, енергії на опалення. Щоб його привести в порядок, за словами керуючого, треба 500-600 мільйонів гривень. З якої радості державне підприємство має витрачати свої кошти на ремонт чужих активів? В минулому році ми ледь змогли поміняти неадекватного керуючого адекватного. Але навіть адекватний керуючий не всесильний. Таким активом повинна керувати держава або комерційні структури, або там повинен бути чіткий і зрозумілий власник: або Дубневичи (нинішні власники ТЕЦ — «Наші гроші»), чи це все треба продавати. Зараз продавати не можемо, тому що нам це не дозволено.

— Які активи генерують більше всього доходу?

Павленко: Мабуть, «Воздвиженка» (ТОВ «РК «Воздвиженка» управляє активами за провадження по справі групи компаній АІС — «Наші гроші»). У них в управлінні було понад 70 активів. Зараз ми уклали договір на ще близько 130. Відповідно, очікуємо значно більших надходжень до бюджету. Також ми вже підписали договори управління активами в Одесі по справі Климова. Виставляємо на пошук керуючого активи Biotexcom у Києві та області (виробництва по торгівлі людьми, в якому фігурує столичний медичний центр Biotexcom — «Наші гроші»). Сподіваюся, що керівники цих активів зможуть нормально заробляти гроші, зараз же літо, курортний сезон. Тиждень тому вважали програми керуючих, аналізували гарантовані платежі — ті, які керують обов’язково заплатять в бюджет. У 2020 році гарантованих платежів обіцяли півмільярда гривень. А у нас за останній рік всього було надходжень 10 мільйонів. Хоча на сьогодні ситуація з надходженнями в бюджет не дуже позитивна. На багато дохідні активи, такі, як елітна нерухомість на Печерську, скасували арешти. Проте зараз нам попередавали нові активи. І дуже хочу вірити, що за цей рік наші показники будуть значно краще, ніж минулого.

— Хто з керівників сконцентрував найбільшу кількість автомобілів?

Павленко: У нас закінчується договір з Агентством безпеки «Гладіатор». У них були хороші машини. Але є одна проблема. На цих машинах перебиті номери. Тому на них неможливо їздити.

— Як же вони їх брали в управління?

Павленко: так, і брали. Не ми обирали їх, почнемо з цього. Це «ленд крузер» і «рейндж ровери». На них можна ганяти по полю, по лісу, поки тебе поліція не зупинить. Ця компанія стверджувала, що зможе якось зареєструвати ці автомобілі і експлуатувати. Але вони у них стояли. Зараз нам їх віддають: «Розбирайтеся самі». Що з ними робити? Віддати в управління не зможемо. Продати на металобрухт?

Сигидин: Теж не можемо, тому що передані вони нам як автомобілі. На діалозі з відповідними органами Нацполиции можна в таких випадках вигадати якийсь загальний нормативний акт, який саме такі кейси регулював би. Причому, нам же ці автомобілі сама поліція передає, вона розуміє складність експлуатації та використання таких активів.

— Відбувається такий діалог?

Сигидин: Відбувався постійно.

— Ви сказали в минулому часі.

Сигидин: Не бачить відповідний департамент можливості це зробити. Але це було б логічно.

— А круту нерухомість хто з керівників тримає?

Павленко: «Воздвиженка». Поки що все. Врахуйте, що у нас є частина керуючих, з якими договори ще не підписані, а на частину активів керуючих ми ще не знайшли. І шукаємо важко, тому що людей, які стоять у черзі за нашими активами, не існує.

Найбільш збиткові та безперспективні активи АРМА:

— Будівництва Войцеховського.

— ТЕЦ Дубневичів.

Найбільш перспективні активи, що приносять більше всього доходу:

— Активи у справі групи компаній «АІС». Всіма управляє ТОВ «РК «Воздвиженка», яке пов’язують з олігархом Олександром Ярославським.

— Ви згадали керівників, з якими не підписані договори. Скільки за час, поки ви в АРМА, провели тендерів? Скільки вибрали керуючих? Що це за компанії і на які активи?

Сигидин: За 5 місяців 2020 року ми оголосили близько 100 конкурсів. Всіх засідань тендерного комітету було 17. Але часто там не відбувався відбір — вирішувалися організаційні питання, затверджувалися якісь положення, переоглашались конкурси. Керуючих обрали до десятка, але зараз я їх не озвучу. Якщо ми будемо це робити під час підготовчого етапу, до моменту підписання договору і передачі активу — потенційний керуючий може відмовитися від підписання договору. Коли прийде час, всіх нових керуючих покажемо на сайті в розділі керуючі активами (через кілька днів після інтерв’ю АРМА повідомить, що обрали керуючих для тисячі піввагонів у справі Клименко. Також у розмові з’ясується, що вже вибрали керуючого для Новоайдарського елеватора. А телеграм-канал «АРМА. Мистецтво красти» оприлюднив документ, згідно з якою управителем акцій фонду «Голдмен» в «Газтранзите» стала структура «Нафтогазу» «Укртрансгаз» — «Наші гроші»).

Щодо тендерного комітету — як його формували? (за даними «Наших грошей», туди входить Володимир Павленко, головний юрист АРМА Володимир Рудніченко, начальник управління менеджменту активів Вахтанг Бочоришвили, начальник 2 відділу управління виявлення та розшуку активів Володимир Василенко, головний спеціаліст відділу реєстрації даних управління менеджменту активів Ганна Воротнікова та головний спеціаліст відділу моніторингу ефективності менеджменту активів Інна Омельчук).

За словами Павленка, тендерний комітет формували по одному представнику від кожного структурного підрозділу, який має безпосереднє відношення до процедури управління».

Павленко: Співробітник управління розшуку потрібен на етапі відбору керуючого, щоб надавати інформацію щодо кандидатів. Перевіряє, наскільки потенційні керуючі можуть бути пов’язані з власником або якимись сумнівними суб’єктами. Щоб ми розуміли всю інформацію, а не тільки надану самим керуючим. Після таких перевірок вже відмовляли у відборі, оголошували відбір заново, не обирали більш економічно привабливу програму управління, тому що там була пряма зв’язок з власником (яких саме, не говорить — «Наші гроші»). Всі пошуки здійснюються виключно у відкритих базах».

— Це правда, що АРМА не має чіткої нормативки, яка б регулювала відбір керівників, і тому ви можете вибирати, кого хочете?

Павленко: Що таке ефективне управління? Про це вчать на MBA (Master of Business Administration — кваліфікаційний ступінь в менеджменті, яку має Павленко — «Наші гроші»). Це треба оцінювати програму управління як представник бізнесу, розуміти, що там написано, чому такі цифри, а не інші, звіряти з реальністю, брати інформацію з ринку. Це не математика 2 + 2 = 4, це складніше.

— Тобто, немає чіткої нормативки?

Павленко: Не може бути чіткої нормативки. Це поєднання економічного та юридичного аналізу. І там з безпеки ще питання. Тобто, все це враховується. Офіційні критерії: наскільки підтверджено наявність досвіду, майна, персоналу — це раз; зв’язаність з власником, якимись одіозними структурами — два; економічна обгрунтованість — наскільки це збігається з ринком, наскільки ґрунтовно прописані витрати — три. Всі ці чинники аналізуються, і після цього приймається рішення. У нас були програми, в яких обіцяли золоті гори. Але як повірити обіцянкам керуючого, коли знаєш, що ринок насправді інший, ці гроші неможливо заробити, тому це програма зроблена для того, щоб ми передали актив саме цій структурі, потім нам будуть писати звіти, що вони в бюджет нічого не заплатять?

Нові керівники АРМА і чим вони управляють

— Структура «Нафтогазу» «Укртрансгаз» обрана керуючим для акцій фонду «Голдмен» в «Газтранзите».

— ТОВ «Дніпровська транспортна логістична компанія» стала керуючим 463 залізничних піввагонів у справі Клименко, ТОВ «ТК-Логістик» обрано керуючим 305 піввагонів, а ТОВ «Європейське транспортно-логістичний центр» — керуючим 215 піввагонів по тій же справі.

— Скільки за останній час перевірили керуючих, виявили зловживань?

Павленко: Щомісячно перевіряємо всіх керуючих. З шести виявили неефективне управління, будемо припиняти договори. Наприклад, нам керуючий пише: не можемо утримувати майно, що є загроза його знищення, псування, доходів у бюджет — нуль. А ми бачимо, що, мабуть, не нуль, це нам так сказали. Або коли намагаються запхати в витрати все, що можна і не можна. Наприклад, пишуть, що їм для того, щоб управляти елеватором, потрібно було витратити Х мільйонів гривень на купівлю зерна. Але для утримання елеватора купувати зерно не потрібно.

— Скаржилися на керуючих в правоохоронні органи?

Павленко: По недопуску на об’єкти було кілька епізодів, давно. Зараз будемо думати, що робити з елеватором в Одеській області (мова йде про керуючого ТОВ «Агро-зіркова» по справі «Агроинвестгруп», який керує Березовський елеватором в Одеській області — «Наші гроші»). Якщо не буде адекватної реакції, якщо вони будуть говорити, що нам нічого не мають і ліквідуються, то, напевно, будемо звертатися в правоохоронні органи.

— Знаю, що у власників є проблеми з поверненням активів. За законом, ви повинні повернути актив, з якого зняли арешт, у три дні. Втім, АРМА вважає це часом не з моменту, коли з’явилася постанова про зняття арешту, а з моменту, коли таке рішення потрапило в Агентство. Так виникають ситуації, як з Братнім маслопрессовим заводом, коли арешт з активу зняли ще 5 березня, але до АРМА постанова не дійшло навіть у червні. Тобто, завод власнику ви не повертаєте вже 4-й місяць після скасування арешту.

Павленко: Нам від адвокатів власників прийшли ці рішення. А від прокуратури і суду — немає. Якщо ми будемо повертати активи за постановами від адвокатів, нам, нарешті, хтось у себе в підсобці намалює таке рішення.

— Постанову по Братньому заводу є у судовому реєстрі.

Павленко: Нам суд — це в законі написано — повинен з мокрою печаткою направити цю постанову. І після цього за три дні ми повинні повернути актив. Якщо зробимо інакше, то маємо перевищити свої повноваження. Ось дивіться, за АИСу нам рішення зайшло — ми відразу актив віддали. В активах у справах Клименко і Татькова злетіли арешти — ми ж повернули. Зайшла до нас соя. Ми повинні були її продавати, але прийшла постанова офіційно від прокурора — ми ту сою повернули чи не на наступний день.

— Коли повернете власникам Братський завод?

Сигидин: Та хоч завтра, якщо до нас зайде це постанову. Чому вони не можуть забезпечити належним чином надходження постанови до нас?

Павленко: Йдеш в канцелярію суду, кажеш: «будь Ласка, ось сплата судового збору — зробіть копію, відправте в АРМА».

— Скільки в середньому проходить часу з моменту, коли з’являється постанова про зняття арешту, і до моменту, коли ви повертаєте власнику актив?

Сигидин: Від дня до нескінченності, напевно. А якщо серйозно — протягом трьох днів, з тих пір як постанова надійде в установленому законом порядку.

«Неефективні» керуючі, з якими АРМА має наміру розривати договору:

— ТОВ «Охоронне агентство «Титан Безпека». Управляє частиною нежитлових приміщень ТРЦ «Гулівер» по справі Клименко.

— ТОВ «Торговий дім «Верф». Управляє нерухомістю в Одеській області та корпоративними правами ТОВ «Миколаївський елеватор» по справі «Агроинвестгруп».

— ТОВ «Агро зіркова». Керує Березовським елеватором і нерухомістю у справі «Агроинвестгруп».

— ТОВ «Акрополь агро груп». Управляє нерухомістю на території Білгород-Дністровського та Олексіївського елеваторів по справі «Агроинвестгруп».

— ТОВ «Е. К. груп». Управляє нерухомістю у справі «Агроинвестгруп», зокрема, Ізмаїльським елеватором.

— ТОВ «Аврора реверс». Керує нежитловими приміщеннями в Одесі, заарештованими по виробництву щодо конфлікту між власниками товариств «Виматекс», «Виматекс+», «Термінал-7» і «ТІС річфлот зерно».

— Аудит Рахункової палати показав схему, за якою будь-хто може зайти на актив у АРМА і про це складно впізнати. Мова йде про ситуації, коли керівник віддає армовский актив комусь покористуватися. З цим «кимось» управитель укладає відповідний договір, який нікому не показують, навіть АРМА, тому що це — комерційна таємниця. Так було з залізничними вагонами, які використовували різні структури, зокрема Рината Ахметова. Про це ніхто б і не дізнався, якби не написали аудитори. Практика цих угод збереглася? Відомо АРМА, приміром, кому керуючий тисячі вагонів по справі Клименко буде здавати цей транспорт? Кому здають активи інші керуючі?

Павленко зазначає, що «вагони ще не їздять», так як договори «тільки уклали», і «почнуть їздити, дай Бог, через тиждень-два». По операціях керуючих з іншими особами, то так, можливість передачі активів іншим особам збереглася, і це дійсно комерційна таємниця.

— Які топ-активи найближчим часом виставте на продаж, які — в управління?

Павленко: Виставляємо зараз Климова і Biotexcom. Мабуть, скоро виставимо УМХ (АРМА зробило це на наступний день після нашої розмови. Нагадаємо, частина листування Володимира Павленка, оприлюднена в телеграм-каналі «АРМА. Мистецтво красти» стосувалася саме УМХ. Заступник голови АРМА обговорював передачу в управління УМХ з колишнім керівником арбузовского видання «Капітал», головним виконавчим директором медіахолдингу «Ekonomoka+» (Delo.ua, Womo.ua, Mmr.ua) Костянтина Паршина Іллею Чудновським. Також телефон Павленко містив листування з УМХ з міністром юстиції Денисом Малюськой, де Малюська писав, що «УМХ хоче собі» Кирило Тимошенко — заступник Офісу Президента, який відповідає за інформаційну політику — «Наші гроші»).

— Топ активів, реалізованих при вашій присутності в АРМА. Що вдалося в питаннях реалізації, що — ні, і чому? Які найбільші проблеми, що потрібно для їх вирішення?

Павленко: Єдине, що ми продали — і нормально продали за 7,8 млн грн — телефони. Це пов’язано з тим, що не всі постанови, якими активи передали в АРМА, передбачають продаж. Я прихильник теорії, що, якщо щось передано в АРМА, то вже АРМА і сама має вирішувати, що з цим робити. Але судова практика така: якщо раніше відбувалася реалізація активів, і якщо це не було прямо передбачено постановою суду — зазвичай такі реалізації скасовуються. Ми не хочемо підставляти себе і потенційних покупців, тому майже нічого не продаємо. Зараз зайшли активи, на яких написано «до реалізації» — ось їх, думаю, і продамо.

— Що плануєте робити з активами, такими, як пиво, передане в АРМА восени 2018 року і яке досі не можете продати? Там же, мабуть, закінчився термін придатності? Як власнику компенсуватися збитки у разі, якщо з цього активу знімуть арешт? Скільки ще активів подібного плану і які?

Сигиднн: У нас немає такої інформації. Можливо, це рішення вже скасовано. Може, не внесено до реєстру і з’явиться якийсь підходящий момент. Я ж вам казав, що це тенденція.

Павленко: Перший раз чую, що у нас є пиво.

— Компанія «Дінекс-Агро» виграла суд у АРМА. Нагадаю читачам, це фермери. Вони завезли своє зерно на зберігання на елеватори «Агроинвестгруп». В рамках провадження по «Агроинвестгруп» на елеватори приїхали правоохоронці, заарештували все майно, і з ним — фермерське зерно, передали його в АРМА. Агентство продало зерно на СЕТАМе, ще й за заниженою вартістю. Фермери в судах довели, що продаж була незаконною. Тепер Агентство має повернути «Дінекс-Агро» хоча б гроші з продажу. Але ви все одно цього не робите. Чому?

Павленко: В постанові по «Агроинвестгруп» зерно описали в цілому і передали в АРМА без конкретизації, скільки кому і до чого відноситься. У такому вигляді його і продали. Тому зараз важко встановити, яку саме частку грошей від продажу цього зерна слід повернути «Дінекс-Агро». Ми звернулися до СЕТІВ за роз’ясненням, як оцінювався і формувався відповідний лот. Але в СЕТАМе нам повідомили, що звіт про оцінку вилучили при обшуку. Ми співпрацюємо з «Дінекс-Агро» і готові повернути власникам гроші, як тільки буде можливість чітко встановити частку власника.

— Скільки в АРМА позовів загалом, щодо чого їх найбільше?

Сигидин: 153 судових справи. Переважна більшість — оскарження торгів, рішень або наказів, про визнання незаконним та оскарження договорів управління. 82 з цих справ поки в суді першої інстанції, за ним рішення не прийнято, 57 справ ми виграли, 14 — програли.

— Що вважаєте найбільшим досягненням на своїй роботі в АРМА, чому?

Сигидин: Мені здається, ми не дали на даному етапі Агентству нівелюватися і втратити інституційну спроможність. Запустили дуже багато процесів, у тому числі, і зміни нормативної бази.

Павленко: Там не тільки законопроекти, але багато і “підзаконки”. Якщо нам це вдасться, то і нам, і тим, хто після нас, буде набагато легше генерувати дохід в бюджет. І це — велике досягнення.

— Плануєте залишитися в цьому відомстві?

Павленко: Я б хотів.

Пауза.

— А ви, Віталію?

Сигидин: Я державний службовець. Як скаже держава, так і буду робити. Я солдат.

— Так, солдатів.

Сигидин: Держави. Солдат держави.

Аліна Стрижак, опубліковано у виданні Наші гроші