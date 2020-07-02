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У Підмосков’ї викинули сміття з багатоповерхівки і ледь не вбили дитину

02.07.2020

В Подмосковье выбросили мусор из многоэтажки и едва не убили ребенка

Кримінальну справу порушено після інциденту з пляшкою, яка впала на дівчинку з 23-го поверху в підмосковному Красногорську. Про це повідомляється на сайті Головного управління СК по Московській області.

Мер Красногорська Ельміра Хаймурзина розповіла, що в мікрорайоні Смарагдові пагорби з вікна був викинутий пакет зі сміттям. Внизу в цей момент проходила сім’я з 4-річною дівчинкою. В пакеті була пляшка, яка потрапила дитині в голову. Постраждалій дівчині довелося робити операцію, в даний час вона знаходиться в реанімації.

В результаті було порушено кримінальну справу за фактом спричинення дитині тяжкої шкоди здоров’ю з необережності. Відповідна стаття передбачає обмеження волі на три роки або арешт на шість місяців.

За попередніми даними, пакет з сміттям діти викинули з балкона під’їзду.

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