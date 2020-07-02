NYT: США перехопили дані про російських грошових переказах Талібану

Газета пише, що це підтримує версію, що Росія таємно пропонувала винагороди за вбивства американських військових в Афганістані

Американські влади перехопили електронні дані, що свідчать про великих фінансових перекази з банківського рахунку, контрольованого російською військовою розвідкою, на рахунок, пов’язаний з Талібаном.

Про це повідомила газета New York Times.

Посилаючись на трьох офіційних осіб, знайомих з розвідданими, газета пише, що це свідоцтво підтримує висновок про те, що Росія таємно пропонувала винагороди за вбивства солдатів США і коаліції в Афганістані.

Хоча раніше США звинувачували Росію в загальній підтримці Талібану, газета пише, що аналітики, які вивчали інші розвіддані, прийшли до висновку, що грошові перекази, найімовірніше, проводилися в рамках програми виплати винагород, про яку розповіли затримані в ході допитів.

Слідчі також ідентифікували поіменно багатьох афганців, пов’язаних з передбачуваною російської операцією, повідомили джерела газети. У їх числі можливий посередник при розподілі частини коштів, який зараз, як вважається, знаходиться в Росії, зазначає New York Times.