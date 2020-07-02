Правила не для всіх: у Львові ресторан викрили в порушенні карантину

Не всі заклади громадського харчування дотримуються карантинні заходи, зокрема, обмеження часу роботи, запроваджені через коронавіруса. Приміром, у Львові — область як і раніше лідирує за кількістю нових захворювань COVID-19.

Про такий випадок повідомляє Степан Грицюк, який зняв відповідне відео близько опівночі. Він перебував у кафе, відвідувачів якого «попросили», коли час роботи наблизилося до дозволеним 22:00. Але став свідком того, як інший заклад продовжувало працювати. Хоча поруч знаходилися поліцейські екіпажі.

«Запитуємо: „Хлопці, а чому ви нічого не робите?“ У відповідь чуємо: „То питання до нашого керівництва“. Запитуємо: „А навіщо ви тут?“ І чуємо: „Для краси“. Я розумію, що бізнес втомився від карантину й того вірусу, ресторанам треба жити. Але чому маленькі кафе, які і так на ладан дихають, закрили, а величезним мереж закони не писані?» — пише він на своїй сторінці в соціальних мережах і викладає відповідне відео.

У коментарях під цим постом його автор пізніше повідомив, що поліцейські викликали оперативників.