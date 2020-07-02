Шахраї, прикриваючись карантином, придумали нову схему обману «евробляхеров»

В Україні активізувалися шахраї, які, прикриваючись карантином, торгують підробленими сертифікатами відповідності для ввезених з-за кордону автомобілів. У порушенні закону можуть запідозрити самого автовласника, що опинився просто занадто довірливим.

Шахраї розміщують в Інтернеті від імені органу сертифікації оголошення, в яких пропонують оформити сертифікат відповідності (його копія при першій реєстрації подається в сервісний центр МВС).

Довірливим автовласникам повідомляють, що у зв’язку з карантином автомобіль на перевірку показувати не потрібно, і пропонують по пошті вислати фотографії. Після цього автовласникам поштою відправляють підроблений сертифікат відповідності.

Обман може виявитися в сервісному центрі МВС, якщо його співробітник запідозрить фальшивку. І в цьому випадку в підробці документів можуть звинуватити самого автовласника. Йому доведеться довго доводити, що він ні в чому не винен.

Тому не варто вірити тим, хто обіцяє дистанційно видати сертифікат відповідності, без перевірки автомобіля. Також можна зателефонувати в орган сертифікації і перевірити інформацію.