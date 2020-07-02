Україна ризикує опинитися в «фінансовій ізоляції» після відставки Смолія

Заяву про відставку глави Нацбанку Якова Смолія, яку він написав після розмови з президентом Володимиром Зеленським, зазначивши постійний політичний тиск на НБУ, може привести Україну до фінансової ізоляції і включення друкарського верстата.

Таку думку висловили ряд фінансистів, пише LIGA.net.

У коментарях виданню експерти вкрай негативно сприйняли можливе звільнення Смолія. Головне побоювання — Нацбанк втратить свою незалежність. А це зашкодить відносинам України з іноземними інвесторами і партнерами.

Екс-заступник міністра економіки Павло Кухта вважає, що звільнення голови НБУ «буде мати негативні наслідки як для української економіки, так і для залучення інвестицій».

На думку екс-голова правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимира Лавренчука, Україну, ймовірно, чекає зміна стратегії і монетарної політики регулятора. Можлива масштабна емісія грошей для бюджетних потреб і згортання взаємодії з МВФ, вважає Лавренчук.

«Подальший розвиток ситуації буде залежати від дій президента. Якщо відставка Смолія буде прийнята, а в НБУ призначать лояльне керівництво, то в добавок до економічного, ми скоро опинимося на порозі ще і фінансової кризи», — цитує видання слова Олени Білан з Dragon Capital.

«Ми відкладемо нові інвестиції. Це остання крапля. Можна тільки здогадуватися, які мотиви такого рішення: повна некомпетентність або мотивовані російськими диверсії», — сказав генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

Новина про відставку Смолія з’явилася через кілька годин після того, як Україна завершила перше після введення карантину розміщення єврооблігацій на $ 1,75 млрд.

Співрозмовник видання в одній з великих інвесткомпаній, купила українські держпапери, назвав голову НБУ порядною людиною, який не підвів Мінфін, хоча вже прийняв рішення про свій відхід з НБУ.

На думку фінансистів, якби відставка Смолія сталася трохи раніше, «вікно можливостей» для України закрилося б. Разом з тим, головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан не виключає, що угода може бути скасована. Її думку поділяє і високопоставлений співробітник міністерства економіки