У мерії Кропивницького виявили коронавірус, – ЗМІ

Секретар міськради Кропивницького Андрій Табалов заразився коронавірусом.

Про це повідомляє місцеве видання “Без купюр” з посиланням на депутатів міської ради.

“В Кіровоградському обласному лабораторному центрі, у який наше видання звернулося за коментарем, зазначили, що отримали екстрене звернення від іншої лабораторії в одному з посадових осіб міської ради, який захворів COVID-19. Однак його прізвище назвати не можуть”, – йдеться в повідомленні.

За словами керівниці обласного лабораторного центру Надії Оперчук, проводиться епідрозслідування, тому точну кількість працівників міської ради, які з ними контактували, і повинні пройти самоізоляцію, назвати не можуть. Також, за її словами, поки ті, хто контактував з хворим проходять ПЛР-тестування. Списки контактних осіб відправлені в міськраду і сімейним лікарям. У тих людей, яких вже встигли обстежити, коронавіруса не виявлено.

Також повторно проводиться тестування членів сім’ї посадової особи, які раніше проходили тестування в іншій лабораторії. Журналісти видання намагалися додзвонитися до Андрія Табалова, одна його мобільний телефон знаходиться поза досяжністю. В приймальні чиновника в міській раді не беруть трубку.