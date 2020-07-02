«Хочете друкувати гроші? Продуктивну емісію хочете? Скільки – 200-300 млрд? А чому так мало?», – Рашкован відреагував на звільнення голови НБУ

Товариші депутати, яких вам … ще реформ не вистачає?

1. Хочете друкувати гроші? Продуктивну емісію хочете? Скільки – 200-300 млрд? А чому так мало? Адже зупинитися реально буде складно. Крім того, відкрию таємницю – гроші в економіку потрапляють не тільки через кеш – у грошей є багато каналів. Один із них – кредитування. А ось пряме фінансування уряду Нацбанком заборонено. Щоб його реалізувати, доведеться повертати схеми прокручування грошей через приватні або держбанки, як коли-то вже робили для капіталізації державної енергетичної компанії, та й не тільки.

2. Хочете більш високої інфляції, щоб перекласти інфляційний податок на плечі найбідніших верств населення? Ви дійсно вважаєте, що саме так наповнюється бюджет і так «служать народу»?

3. Хочете більш високої девальвації, щоб постраждали знову-таки українські працівники, які отримують дохід у гривні, але виграли (як було історично) «експортери» – багато в чому, просто часто олігархи? Або просто скучили за українськими курсовими гойдалками?

4. Хочете догляду «ненависного іноземного капіталу з країни, і як результат зниження золото-валютних резервів?

5. Доступ до рефінансування теж хочете повернути – так щоб кредитувати близькі банки під нуль? А щоб вони кредитували дружній вам бізнес теж за дуже низькими ставками? Ви дійсно думаєте, що це все ще можливо?

6. Хочете повернути націоналізований банк в руки минулих власників? Або повернути на ринок обанкроченные банки українських олігархів? Ви дійсно думаєте, що це саме те, що потрібно сьогоднішньої банківській системі?

7. Зростання кредитування хочеться? А що, якщо іноземні банки, навпаки, перестануть кредитувати? Будете змушувати кредитувати державні банки, знищивши їх спостережні ради та призначивши туди нових менеджерів? Так вже проходили це в минулому. Як казав один поважний чоловік: в балансах державних банків можна побачити обличчя і хвости всіх попередніх урядів. Досі розбираємо завали: з 2008 по 2014 роки держ банки видали українських олігархів 10 млрд дол кредитів – 100% не повернення, а потім за рахунок тих же українських платників податків капіталізували ці банки на ті ж 10 млрд дол.

8. Хочете, щоб міжнародні партнери пішли з України, і весь світ дивився на Україну, як на ізгоя під час світової кризи?

А тепер пару слів про НБУ:

1. Найбільш прозорий банк в світі в 2019 році — Central Banking Awards.

2. Глава НБУ – найкращий Центральний банкір в Центральній і Східній Європі в 2019 році (GlobalMarkets)

3. Інфляція 1.7% – НБУ реалізує свою мету щодо стабільності цін в країні

4. Облікова ставка НБУ 6% – найнижча в історії незалежної України. І облікова ставка – реально діючий інструмент монетарної політики. У 2020 році НБУ знизив ставку більше всіх інших центральних банків у світі

5. Міжнародні резерви НБУ = 28.5 млрд дол і зростають, незважаючи на кризу.

6. Курс гривні, хоча і плаваючий, але стабільний, незважаючи на світову кризу.

7. У банківській системі адекватна ліквідність – незважаючи на кризу ніяких нападів на банки не було в 2020 році – НБУ з допомогою своєї комунікації зміг зняти страхи населення. Депозити населення в гривні в банках, що діють в 2 рази більше, ніж у 2015 році.

8. Нуль неплатоспроможних банків у системі. Банки адекватно капіталізовані і постійно проходять стрес тести

9. Суспільство знає реальних власників всіх 100% українських банків

10. Банківська система прибуткова 3 роки поспіль. Прибуткові не лише приватні банки, але і державні. Державний Приватбанк кілька днів тому перерахував 24.5 млрд дивідендів за 2019 рік (в 2018 році було 11.5 млрд грн дивідендів)

11. НБУ реалізував безліч ініціатив для розвитку безготівкових платежів в країні – як результат на сьогодні понад 50% карткових операцій – безготівкові розрахунки між контрагентами. Це також робить бізнес цивілізованим і знижує тіньову економіку

12. З 1 липня НБУ став регулятором небанківських установ, повністю підготувавши нову нормативну базу для регулювання кількох складних галузей

13. Глава НБУ – один із підписантів під меморандумом програми співпраці з МВФ на 5 млрд доларів, за яким Мінфін нещодавно отримав 2.1 млрд дол для фінансування бюджетного дефіциту. Програми, під яку також підв’язані новий кредит Світового банку та програма макрофінансової допомоги ЄС.

Владислав РАШКОВАН