Ученые назвали простой способ уберечь печень от цирроза

Риск возникновения цирроза печени повышается при злоупотреблении алкоголем. Простой способ снизить риски появления заболевания нашли ученые школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса (США), передает FaceNews.ua.

“Потребление двух чашек кофе в день помогает снизить риск развития цирроза печени, вызванного злоупотреблением алкоголем, на 44%. Трех чашек в день – на 57%, четырех чашек – на 65%”, – поделились американские исследователи.

Их вывод основан на результатах анализа данных 14 208 человек возрастом от 45 до 64 лет, собиравшихся более двадцати лет. Ученые выявили, что защитить печеь от чрезмерного употребления спиртного поможет кофе.

Оказалось, что в среднем любители кофе снижают свою вероятность заболевания циррозом печени на 21%. Важно, чтобы в кофе не было ни сахара, ни сливок.

“Очень важно, что риск развития цирроза может быть уменьшен за счет простого потребления кофе – дешевого и хорошо переносимого напитка”, – отметил соавтор проекта, доктор Оливер Кеннеди.