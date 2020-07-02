Глава АМКУ Терентьєв передумав йти у відставку і звернувся до Разумкову

Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв написав заяву на ім’я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про відкликання своєї заяви про звільнення. Про це на своїй сторінці в Facebook написав главред «Цензор.немає» Юрій Бутусов.

За його інформацією, 1 липня Терентьєв подав заяву про відставку нібито під тиском президента Володимира Зеленського і після наради в ОПУ.

«Тепер доля Терентьєва в руках парламенту, оскільки президент не має повноважень звільнити голову АМКУ. Терентьєв відкрито виступив проти Зеленського, і, швидше за все, отримає підтримку з боку групи Ігоря Коломойського, а також ряду інших депутатських груп «Слуг народу». Враховуючи, що Зеленський, Шефір та Єрмак роблять спроби змусити піти з посади спікера і самого Дмитра Разумкова, думаю, за звільнення Терентьєва розгорнеться запекла боротьба», — припустив Бутусов.

За його словами, причина цього полягає в боротьбі за контроль роздрібного ринку сигарет, в якій Зеленський підтримав монополіста — компанії «Тэдис».

Фото: Facebook Юрій Бутусов

Бутусов раніше повідомляв, що АМКУ наклав рекордний штраф на «Тэдис» і виробників сигарет на 6,5 мільярдів гривень, що завдало удару по могутньому лобісту Борису Кауфману, якого в ЗМІ називають власником «Тэдиса».

Нагадаємо, що Юрій Тереньев очолює Антимонопольний комітет України з 2015 року. До цього він три роки був заступником генерального юрисконсультаната «Арселорміттал Кривий Ріг».

В кінці 2016 року АМКУ визнав, що компанія «Тедис Україна» в період 2013 року — 9 місяців 2015 року зловживала монопольним становищем на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет. Суд оштрафував компанію на 431 млн гривень і зобов’язав усунути порушення.

«Тедис» зі штрафом не погодився і пішов у суд. 31 травня 2017 року рішення на користь АМКУ ухвалив Господарський суд Києва, а 9 лютого 2018 року — Київський апеляційний господарський суд.

31 березня 2017 року близько тисячі співробітників правоохоронних органів провели обшуки в «Тедис Україна», яку запідозрили в несплаті податків і фінансуванні тероризму. Генпрокурор Юрій Луценко говорив, що з 2012 року бенефіціаром «Тедис Україна» є громадянин РФ Ігор Кесаев, до якого рішенням РНБО були застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. А всі рішення в «Тедис» приймаються за погодженням з топ-менеджером заводу їм. Дегтярьова, постачальником зброї «ДНР» і «ЛНР»