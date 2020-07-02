Найнебезпечніше явище в Азовському морі: тонуть навіть хороші плавці

Багато людей, чудово відчувають себе у воді, не розуміють, як так можна потонути недалеко від морського або океанського берега. Більшість вважає, що в таких випадках виною всьому алкогольне сп’яніння, проте часом мова йде зовсім про інше явище – відбійні течії. В Азовському морі це явище нерідке і про це необхідно пам’ятати відпочиваючим.

Відбійну протягом, або, як його ще називають іноземці, rip current (ріп), – одне з найнебезпечніших явищ. Ось у цих течіях і тонуть як звичайні люди, так і першокласні плавці, тому що просто не знають, як себе вести. Намагаєшся чинити опір течії, щоб виплисти, але нічого не виходить. Пару миттєвостей, і починається паніка, пише «РИА Мелітополь«.

Найбільш небезпечні для людей відбійні течії мілководних морів з пологим, низинним берегом, що обрамляють піщані коси, мілини і острівці (Азовське море, Мексиканську затоку й ін). В даному випадку під час відливу маси води не можуть поступово повернутися у відкрите море з-за стримує їх піщаної коси. Тиск води на вузький протоку, що з’єднує лиман з морем, різко наростає. У цьому місці утворюється бистрина, по якій вода спрямовується назад у море з великою швидкістю (до 2,5-3,0 м/с), утворюючи як би річку посеред моря.

Ось як це виглядає схематично. На зображенні показано зворотна течія в бік моря, воно йде перпендикулярно березі.

Такі коридори виникають в будь-яких місцях пляжу, біля самого берега, під час припливів. Хвилі, одна за одною, накочують і приносять все більше і більше води, потім з різною швидкістю йдуть назад у море або океан, утворюючи зворотна течія. Виглядає це як річка.

Зазвичай коридор ріпа вузький: 2-3 метра зі швидкістю течії 4-5 км/год, Це небезпечно. Однак можуть виникати відбійні течії шириною до 50 метрів і довжиною до 200-400 метрів, зі швидкістю до 15 км/год! Ріпи такої довжини нечасті, але все-таки бувають. Як же визначити це протягом, щоб в нього не потрапити?

Звертайте увагу на такі розпізнавальні знаки:

Видимий канал вируючої води, перпендикулярний березі.

Прибережна зона із зміненим кольором води (скажімо, все навколо синє або зелене, а якусь ділянку білий).

Ділянка піни, якийсь морської рослинності, бульбашок, який стійко рухається від берега у відкрите море.

Розрив у загальній структурі приливних хвиль (суцільна смуга хвиль, а посередині 5-10-метровий розрив).

Якщо ви бачите що з описаного, вважайте, що вам пощастило, і просто не ходите плавати в це місце. А що, якщо не бачите жодного із 4 ознак? Значить, вам не пощастило, тому що 80% небезпечних спонтанно виникаючих ріпів візуально ніяк себе не проявляють.

Так як відбійні течії виникають біля берега, це означає, що, навіть стоячи у воді по пояс і тим більше за груди, вас може підхопити ріп і понести в море. А адже як раз ті, хто не вміють плавати, так і роблять – просто стоять у воді і насолоджуються.

Тому не купайтеся наодинці і, природно, не ігноруйте червоні прапори (і знаки на пляжі.

Правила поведінки в відбійні протягом:

1. Не панікуйте!

Піддавшись паніці, ми керуємося інстинктом самозбереження, а не покладаємося на здорові міркування. Знаючи про правила поведінки в ріпі, ви в 100 випадках з 100 виберетеся.

2. Економте сили!

Не боріться з течією і не гребіть до берега. На жаль, це марно. Гребти треба не до берега, а в сторону (тобто паралельно березі). Якщо ріп вузький (до 5 метрів), ви з нього швидко вийдете.

3. Якщо ріп широкий (від 20 метрів і більше), що робити?

Не вдасться так просто вийти з нього, навіть якщо ви будете гребти за правилами – в сторону. Як тільки ви зрозуміли, що вийти ніяк не виходить, можете розслабитися, але не панікувати! Справа в тому, що зворотне протягом недовгий, і вже хвилин через 5 воно припиниться і залишить вас у спокої. Після цього отплывите метрів на 50-100 спочатку в бік, а вже потім до берега. Якщо відразу допливете аж до берега, є ймовірність того, що протягом відновиться в цьому ж місці і ви знову в нього потрапите.

Важливо врахувати наступні моменти:

1. Ріп ніколи не потягне вас на дно.

Це не вир і не воронка. Всі відбійні течії на світі тягнуть від берега вздовж поверхні, але не на глибину!

2. Ріп не надто широкий.

Зазвичай його ширина не перевищує 50 метрів. А найчастіше обмежена всього 10-20 метрами. Тобто, пропливши вздовж берега буквально 20-30 метрів, ви відчуєте, що виплили з ріпа.

3. Довжина ріпа обмежена.

Протягом досить швидко ослабне, канал закінчує свою «роботу» там, де хвилі досягають свого піку і починають розбиватися.