У крісло голови НБУ мітить корупціонер з кримінальною справою Кирило Шевченко

Після того як у п’ятницю відбудеться голосування за відставку Голови НБУ Якова Смолія, який вчора подав відповідну заяву про відставку за власним бажанням, його місце може зайняти такий же корупціонер і злочинець –чинний голова правління державного «Укргазбанку» Кирило Шевченко.

Шевченка мітив на посаду Голови НБУ ще з січня 2020 року і підключив весь свій ресурс. Йому доводиться відбілювати свою репутацію, якої у нього не залишилося – він повністю повяз в корупційних скандалах. Призначення на посаду керівника НБУ Кирила Шевченка, є злочинною змовою.

Чоловік, якого зовсім нещодавно в рамках кримінальної справи, про крадіжки кредитного портфеля, обшукували і в офісі, і в будинку.

ГФС ведеться розслідування кримінального провадження 32019100000000608 за ознаками злочину, передбаченого ст 212 КК України — Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

Автор: Михайло Даниленко