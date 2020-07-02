У Путіна вже немає більшості

Кампанія, задумана як переможна, закінчується ганьбою. Тепер питання лише в тому, як влада будуть зганяти образу на людях.

Політбюро затвердило підсумкові протоколи результатів виборів напередодні. Безсумнівно, протоколи нинішнього голосування теж вже затверджені.

Отже, у голосуванні взяли участь 68% виборців, що мають право голосу. За висловилися 76%, проти — 22%. (Це прогноз Леоніда Гозмана — ред.) Таким чином, поправки схвалено переважною більшістю голосуючих і більш ніж половиною від загального числа громадян Росії. Народ недвозначно висловив свою волю. Далі додавайте фанфар за смаком.

Але це — катастрофічний провал Володимира Путіна і всієї його системи. Вони не досягли своїх цілей.

Весь цей фарс був задуманий тому, що земля стала горіти під ногами правлячої в країні угруповання. Їм стало все важче вигравати вибори, навіть той вельми невисокий і ними ж санкціонований рівень законності і політичних свобод став для них майже непереборною перешкодою. Ретельно вибудувані інститути, які не мають ніякого відношення до того, як вони називаються (не вважати ж Думу парламентом, а Конституційний суд — судом?), але готові зате виконати будь-який наказ, перестали забезпечувати стабільність. Все частіше доводилося застосовувати силу. Апофеозом стало літо 2019 — вибори до Московської міської думи і муніципальні вибори в Петербурзі.

У такій ситуації змішати фігури на дошці — правильне рішення. Вони думали, все вийде. Недарма ж, поряд зі всякою захистом домашніх тварин та російської мови (забавно в контексті цієї статті, що вони не змогли навіть грамотно сформулювати питання в бюлетені), в Конституції внесені такі важливі для керівництва країни речі, як пріоритет національного законодавства і неприпустимість перекручування історії — вони збиралися довго правити при цій Конституції.

Але голосування було організоване для прийняття поправок — він для цього і не вимагалося. Це була пропагандистська акція, орієнтована на десятки мільйонів тих, хто втомився від Путіна, хто хоче змін, кого «дістали». Їх треба було переконати в тому, що за Путіним — більшість, а значить вони втомлені і незгодні — повинні сидіти тихо і дякувати за те, що їм дають дихати.

Власне, ця інстинктивна легітимність — віра в те, що за владу більшість — останнє, що залишилося у системи. Судячи по істеричному поведінці влади, з фантастичним ляпів, допущені в ході голосування, самі вони розуміють, що більшості немає, і, на відміну від багатьох аналітиків, вважають, що це може призвести до швидкої втрати влади.

Так ось, вони можуть оголосити і 120% — ті втомлені і незгодні, заради яких все починалося, їм не повірять. Про жахливий брехня свідчать і сама процедура голосування, і дані численних опитувань, які проводили різні політичні організації і окремі громадяни, так і власний досвід — розмови з колегами, друзями і з випадковими співрозмовниками. Віра в наявність у Путіна більшості не зміцнилася, як було задумано, а навпаки — виявилася остаточно підірвана.

Радянські вибори були просто безглуздою рутиною, звичним ритуалом. Громадяни не чекали ніяких змін, хіба що нового прізвища генсека, який автоматично успадковував титули продовжувача справи Леніна, видатного діяча і далі за списком. Сьогоднішнє голосування теж для дуже багатьох — лише демонстрація лояльності владі, або, точніше, небажання з ними зв’язуватися. Але очевидна всім нервозність і суєта начальства, нехтування залишками пристойності, нахабне примус демонструють навіть далеким від політики людям слабкість влади і той очевидний факт, що ніякого путінського більшості не існує. І у Путіна немає переваги комуністів, влада яких сприймалася як вічна і безальтернативна — багато розуміють, що може бути інакше і повинно бути інакше.

Влада розраховувала забезпечити собі ще роки спокою і мандат на все. Отримали ж роздратування і глузування, остаточну втрату поваги. А значить доведеться розширювати репресії, пробивати те, що ще вчора давалося легко, відкритим насильством. Звичайно, рови, навколишні замки, досить глибокі, зміцнення надійні. Але чи зможуть вони виходити за стіни?

Це не перший випадок у світовій історії, коли, прагнучи зміцнити своє правління, влада сама його руйнує; коли задумана як переможна кампанія закінчується ганьбою. Питання лише в тому, як саме вони будуть мститися на людях?