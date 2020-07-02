Екс-співробітників “Правекс-Банку” підозрюють у отриманні готівки 47 млн

Прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом колишнім бухгалтерам касирам ПАТ КБ «Правекс-Банк» у службовому підробленні, а також незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків (ч. 2 ст. 27, ч . 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 КК України). Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення Офісу генпрокурора.

За версією слідства, посадові особи, перебуваючи на посаду бухгалтера-касира одного з відділень банку, незаконно оформили банківські рахунки на ім’я чотирьох громадян, після чого підробили від їх імені документи на переказ. Таким чином були переведені в готівку понад 47 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.