Росія різко змінила тональність переговорів у ТКГ з Донбасу, — Резніков

У переговорах між учасниками ТКГ по врегулюванню конфлікту на Донбасі стало менше агресії і емоцій.

Про це в ході онлайн-дискусії, яку організував центр Atlantic Council, повідомив глава Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

«Тональність переговорів у «мінськом процесі» в останні засідання, в останні сесії, стала більш поміркованою, більш помірною, рівною, без агресії, без зайвих емоцій», — заявив він.

Резніков зазначив, що російська сторона змирилася з участю у переговорах представників Донбасу від України, проте поки не зайнялася зміною свого складу учасників ТКГ. За його словами, він сподівається, що «перезавантаження» представництва Росії «мінськом процесі» все ж відбудеться.

Міністр зазначив, що певний прогрес в роботі представників Російської Федерації все ж розпочався. Він повідомив, що в соціально-економічній групі в переговорах брав участь заступник голови Міністерства економічного розвитку Росії Сергій Назаров, а на рівні самої ТКГ, крім повноважного представника РФ Бориса Гризлова були присутні представники російського Мзс.