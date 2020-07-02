Відставка Смолія: МВФ озвучив вимогу до України

Після заяви глави НБУ Якова Смолія про відставку у зв’язку з постійним політичним тиском, у Міжнародному валютному фонді, нещодавно выделившем перший транш у розмірі 2,1 млрд доларів за програмою Stand-by, заявили, що незалежність центробанку знаходиться в центрі програми, що підтримується МВФ.

Як передає видання «НВ», в МВФ заявили, що під керівництвом Смолія в Україні були досягнуті суттєві зрушення в забезпеченні цінової стабільності, що наочно продемонструвало ключову роль незалежного центрального банку у сучасній макроекономічній політиці.

«Саме тому незалежність НБУ знаходиться в центрі програми, що підтримується МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови», — заявили в МВФ.