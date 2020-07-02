Екс-заступник міністра інфраструктури Клитина приховала свій бізнес з декларації

Колишня заступник міністра інфраструктури і вже екс-радник голови «Укркосмос» Олександра Клитина, яка не сходить зі сторінок ЗМІ після скандального заяления про боротьбу з корупцією, сама приховала власні бізнес декларації. Про це стало відомо з аналізу її податкової звітності.

В розділі декларації про корпоративні права фігурує тільки компанія дружина ТОВ «Ситник і партнери», а між тим, за даними аналітичної системи YouControl, в юридичну групу Ситник і партнери» входять цілих сім підприємств!

Крім того, у Дениса Ситника на декларований період було набагато більше корпоративних прав, причому в компаніях, не пов’язаних зі сферою права. Причому так співпало, що з призначенням Клитиной на посаду заступника міністра бізнес чоловіка істотно збільшився. У минулому році він відкрив ТОВ «Фьорст Ін Хемп», яке офіційно займається вирощуванням прядильних культур. Тоді ж у нього з’явилося ТОВ «Південно-Український Центр Селекції і Генетики», нібито займається розробками у сфері біотехнологій. До того ж у нього з’явилася цікава громадська організація «Фонд розвитку конопляної промисловості Півдня України». І все це у вересні 2019 року.

Після звільнення Клитиной він трохи зменшив оберти, але ще розширює бізнес — у березні цього року у нього з’явилося ТОВ «ХФК «Гриндез Україна», в якому він володіє часткою в 50% і яке спочатку офіційно займалося технічними випробуваннями, а з приходом Ситника до складу засновників почало займатися виробництвом фармацевтики.

Ми перерахували тільки ті компанії, у документах яких значиться адреса Ситника, зазначений у складі засновників ТОВ «Ситник і партнери», є ще цілий ряд київських підприємств, також оформлених на якогось Дениса Валерійовича Ситника, але на інші адреси. Фірми займаються операціями з нерухомістю і навіть видавництвом.

Свій бізнес Клитина в декларації теж приховала — їй з 2016 року належить частка в київському ТОВ «Тайгер Рітейл», також працює в сфері нерухомості, але в декларації про це ні слова. Зате Клитина внесла в неї частку свого батька в 0,1% у тій же фірмі.

На нестачу коштів сім’я Клитиной не скаржиться — екс-заступник міністра з чоловіком, сином і батьками Клитиной належать три київські квартири загальною площею 230 кв. м, квартира в Чернівцях (63,4 кв. м.) і в селищі Кельменецы (43,1 кв. м) однойменного району Чернівецької області, а також дві ділянки землі в селі Гречана Гребля Київської області на березі водосховища сумарною площею майже 3,4 тис. кв. м. Сама Клитина їздить на купленому в 2018 році Mercedes-Benz GLC 300, а її чоловік з 2016 роки їздить на Mercedes-Benz GLE 350D, який оформлений на його фірму «Ситник і партнери».

У статті про доходи Клитина вказала лише свою зарплату в 120,5 тис. гривень, дивіденди чоловіка від ТОВ «Ситник і партнери» в 1,8 млн гривень і пенсію батька з матір’ю, в сумі 40,7 тис. гривень. Що стосується заощаджень, то вони, судячи з декларації Клитиной, є тільки у її чоловіка — 100 тис. доларів.