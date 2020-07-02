Вперше в історії Україна відмовилася від позики з-за відставки глави НБУ

Після новини про відставку глави Нацбанку Якова Смолія, угоду про розміщення Україною нових 12-річних євробондів скасували. Про це у соцмережі повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

«Україна не привернула 1 млрд доларів нових грошей. Інвестори не люблять, коли їх кидають. І для України грошей немає», — пише експерт.

За інформацією Bloomberg, скасування угоди відбулася за ініціативи українського уряду. Це перший подібний випадок в історії України, коли уряд відмовився взяти, свого роду, короткостроковий кредит.

На думку аналітика інвестиційної компанії ICU Михайла Демківа, уряд поступив розумно.

«Між короткостроковою метою взяти гроші зараз і довгостроковою метою — зберегти довіру інвесторів, вибрали друге», — цитує Демківа «Громадське».

Після початку «коронавирусного» кризи нові євробонди України повинні були стати першим виходом уряду на міжнародні ринки капіталу. Очікувалося отримати в цілому 1,75 мільярда доларів, з яких 750 мільйонів повинні були направити на погашення боргів за євробондами з терміном погашення в 2021-2022 роках.

Інші кошти уряд міг використовувати на покриття дефіциту державного бюджету.

Скасування угоди означає, що Україна не отримає запланованих 1,75 мільярда доларів від розміщення євробондів і не зможе використовувати їх для погашення боргів і покриття дефіциту держбюджету.

Востаннє перед цим уряд залучав кошти на міжнародних ринках на початку 2020 року, випустивши цінні папери на 1,25 мільярда євро під рекордно низькі відсотки річних.