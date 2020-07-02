У Росії знайшли мішки з десятками трупів покалічених тварин

У лісі під Кировом знайшли мішки з десятками трупів скалічених тварин. У деякі з них були чіпи і нашийники. Про це повідомила місцева зоозахисниця Оксана Стрельцова, її слова наводить видання «Підйом» у своєму Telegram-каналі.

«У дрібних морди розбиті, поголені животи ми [зоозахисники] бачили. Нам здалося, що трупи дуже свіжі, шерсть на кішках навіть поблискує. Там все розкидано. Мішків багато і ще зараз знаходять», — розповіла Стрельцова.

Вона додала, що в ліс надіслали наряд ДАІ. На місці, де були знайдені мішки, проводиться фотографування.

Раніше в Темрюкському районі Краснодарського краю місцевий депутат Володимир Ченчик («Єдина Росія») розстріляв двох собак відпочивала на природі пари. Одна з собак померла на місці. Зі слів господині тварин випливає, що вони з чоловіком і собаками зупинилися поруч з фермою депутата Ченчика. «На території ферми ми не знаходилися, поруч з фермою знаходиться лиман, де відпочивають люди. Ченчик перекрив під’їзд до лиману воротами», — написала жінка.