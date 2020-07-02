Образ дня: офисный наряд от Мелании Трамп (фото)

На лето и не только

Мелания Трамп провела круглый стол, посвященный усилению системы защиты и благополучия детей. Для встречи с губернаторами Майком Деуайном, Крисом Сунуну и другими уполномоченными лицами первая леди США выбрала сдержанный образ – синюю рубашку, белую юбку-карандаш и черную сумку Hermès Birkin. Такой лаконичный комплект Мелания дополнила выразительным макияжем глаз.

Комбинация синего и белого цветов выглядит по-летнему даже в формате деловых встреч и переговоров. Впрочем, в такую погоду классическую рубашку можно заменить рубашкой с коротким рукавом или футболкой, если позволяет дресс-код.