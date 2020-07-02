Французькі ЗМІ: Голосування за поправки до Конституції РФ — фарс

Французькі ЗМІ назвали голосування за поправки до Конституції РФ «фарсом» і побачили в ньому «консервативний поворот» Москви.

Як пише Mediapart, всього за кілька днів до початку голосування патріарх Кирило разом з міністром оборони Сергієм Шойгу урочисто відкрив новий храм Збройних сил в Підмосков’ї.

«Альянс православної церкви, армії та історії — відмінний символ панує сьогодні атмосфери в Росії», — вважає автор.

У статті Le Figaro зазначається, що голосування має «досить розмитий юридичний статус».

«Це не референдум в строгому сенсі цього слова. Голосування факультативно, оскільки зміни вже давно схвалені парламентом», — пише автор.

«В регіонах місцева влада взяла на себе ініціативи споруди саморобних виборчих дільниць на вулицях, у парках для дітей і навіть у візках супермаркетів», — зазначає Ouest France. Крім того, на виході з дільниць виборцям дарують лотерейні квитки, за якими можна виграти знижки в магазинах, автомобілі та квартири.

У свлю чергу, журналіст Le Monde помітив наполегливість регіональної влади в РФ «з метою відправити голосувати чиновників, працівників адміністрацій або державних підприємств та членів їх сімей».