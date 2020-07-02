Одеська область готова до пом’якшення карантину. Список областей, які не відповідають критеріям ослаблення

Станом на 2 липня Київ та 10 областей не відповідають новим критеріям для пом’якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з даними на 1 липня Одеська область визнана такою, що відповідає критеріям.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров’я, передають Українські Новини.

Критерієм повноти ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавирусной інфекцією (визначений як не більше 50%), не відповідає Закарпатська область (63,55%).

Показником охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (20,06) та Чернігівська (14,95) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (24,10%), Закарпатська (18,52%), Івано-Франківська (11,88%), Львівська (11,10%), Рівненська (19,85%), Хмельницька (11,93%) та Чернівецька (11,35%) області.

Критерієм динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Волинська (24,48%), Донецька (274,29%), Закарпатська (27,00%), Івано-Франківська (15,93%), Харківська (20,72%), Хмельницька (45,87%) області, а також Київ (43,18%).

У Києві заповненість складає 47,01%, кількість тестувань на 100 тис. населення — 82,88, частка позитивних ПЛР-тестів — 6,23%.

Як повідомляли Українські Новини, Житомирська область послаблює карантин.

Тим часом 1 липня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 889 до 45 887, кількість померлих від захворювання — на 12 осіб до 1 185 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 33,9%, кількість нових летальних випадків — знизилося на 14,3%.