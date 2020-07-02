Повернення локдауна: чи Можуть Україну знову закрити на жорсткий карантин?

Через зростання кількості інфікованих COVID-19 все частіше лунають застереження про повернення жорсткого карантину. Як йдуть справи в Україні, що відбувається в інших країнах і є ризик повернення жорсткого локдауна – читайте в матеріалі.

Що каже статистика?

За минулий місяць чисельність хворих коронавірусом в Україні зросла з 24 тисяч (1 червня) до 44,3 тисяч осіб (30 червня), тобто більш ніж у 1,8 рази.

Також зросла і кількість активних хворих — з 13,6 тисяч до 24 тисяч чоловік (майже 1,8 рази).

Крім того, після скасування жорсткого карантину в країні кілька разів фіксували антирекорди по захворюваності – якщо в кінці травня в Україні було 300-400 лабораторно підтверджених випадків зараження за добу, то останні тижні — 900-1000.

Найгірший результат був зафіксований 26 червня, коли за добу виявили 1109 хворих.

А 30 червня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов поділився тривожними даними.

«Ми зараз спостерігаємо збільшення в деяких областях кількості зайнятих ліжок. Так, наприклад, Закарпаття — це 71%. Це по лікарнях першої хвилі, ми розгортаємо лікарні другої, третьої хвилі. Аналогічно 56% — у Волинській області. Добираються до 50% — Рівненська, Вінницька, Львівська області, місто Київ», – зазначив він.

На думку члена уряду, головною причиною зростання захворюваності є ігнорування обмежувальних заходів. В якості прикладу Степанов привів Одесу, де після початку курортного сезону показники пішли вгору.

Дійсно, в Одесі систематично фіксуються порушення карантинних обмежень – люди не дотримуються соціальну дистанцію і нехтують медичними масками. Також не дотримуються правил і заклади, за минулі вихідні правоохоронці зафіксували 26 порушень.

Що буде далі?

30 червня президент Володимир Зеленський констатував, що Україні слід бути готовою до другої хвилі коронавирусной епідемії.

«На Закарпатті понад 70% ліжок медустанов, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі. Все ще сподіваюся, що нам вдасться уникнути найгіршого сценарію. Але медицина повинна бути готова до всього», — попередив глава держави.

До такого ж висновку раніше прийшов і прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він заявив, що уряд посилюватиме контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Зокрема, посилять контроль з боку Нацполиции, Міністерства охорони здоров’я та інших відомств.

А міністр Степанов зазначив, що медустанови почали ретельну підготовку до можливої другої хвилі захворюваності.

«Ми вже розуміємо, що вона буде в деяких областях з таким ставленням до наших рекомендацій і різким зростанням кількості людей, які госпіталізуються», — зазначив міністр.

Чи може Україна повернутися до жорсткого карантину?

30 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю ВВС Україна вперше озвучив умови, за яких Кабмін розгляне питання про повернення до жорсткого варіанту карантину. Це показник числа активних хворих COVID-19 у перерахунку на 100 тисяч населення.

«Сьогодні він становить 50 чоловік на 100 тисяч. Ми (уряд – Ред.) встановили для себе ліміт у 60 хворих. Це буде момент, при якому потрібно буде посилювати карантин вже на рівні країни та окремих галузей», — пояснив Шмигаль.

Він також додав, що Кабінет міністрів стежить і за другим важливим параметром — завантаженістю місць у лікарнях.

«Ми не хочемо, щоб вона перетинала позначку в 50%. Хоча вже є дві області, де завантаженість 52% і 60%. Це сигнал до того, що нам необхідно починати формувати так звану другу лінійку лікарень», — додав прем’єр.

При цьому Шмигаль зазначив, що тотальний карантин може призвести до катастрофічних наслідків, ніж сам коронавірус.

«Повний карантин руйнує економіку і може викликати ще більше фатальні наслідки, ніж просто коронавірус, тому Україна перейшла на адаптивний карантин», – сказав глава уряду.

У той же час місцева влада в різних регіонах вводять обмежувальні заходи. Наприклад, влада Києва прийняли рішення про посилення протиепідемічних заходів.

Тепер закладам громадського харчування та розважальним закладам дозволено працювати лише до 22:00. Також обмежено проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного та рекламного характеру.

Підсилюють карантин і в Одесі. З 22 червня там закрилися дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, заборонено проведення масових заходів за участю більш ніж однієї людини на 5 м2, а в транспорт можна брати пасажирів лише на сидячі місця.

Що відбувається в інших країнах?

Питання про послаблення обмежувальних заходів коштує практично в усьому світі. При цьому все частіше стає відомо, що країни повертаються до карантину через зростання числа хворих.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що друга хвиля COVID-19 не є неминучою, проте вона може стати дуже руйнівною, якщо не вжити заходів обережності.

У той же час глава організації Тедрос Гебреиесус зазначає, що пандемія не близька до завершення, а, навпаки, тільки прискорюється.

«Ми всі хочемо, щоб це закінчилося. Ми всі хочемо жити своїм життям. Але сувора реальність така, що це навіть не близько до завершення», — заявив він.

Деякі країни, які пом’якшили карантинні обмеження, в підсумку були змушені повернути їх із-за різкого зростання кількості хворих.

Чорногорія, яка в травні заявила про перемогу над COVID-19, але в підсумку повернула карантин – добовий показник числа заражених, станом на 25 червня, наблизився до 90 осіб.

В Ізраїлі за останні 14 днів середнє число хворих зросло більш ніж 20 разів за добу. 22 червня прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив про необхідність посилення епідеміологічних заходів.

У Казахстані президент Касим-Жомарт Токаєв 29 червня заявив про необхідність введення жорстких карантинних заходів. За його словами, з моменту зняття обмежень 11 травня кількість випадків COVID-19 збільшилася в сім разів.

У Китаї в середині червня посилили обмежувальні заходи в Пекіні — після того, як вогнище коронавіруса виявили на найбільшому в Азії оптовому продуктовому ринку Синьфади. На нього припадає близько 80% поставок сільськогосподарської продукції в Пекін. Влада столиці КНР ізолювали житлові комплекси, продезінфікували понад 30 тисяч ресторанів і посилили правила виїзду.

У США також фіксуються нові спалахи коронавіруса. Наприклад, у Флориді після відкриття ресторанів і пляжів в травні різко зросла кількість хворих. Тепер влада вирішила знову закрити на карантин бари і курорти. Так само вчинили в Техасі та Каліфорнії, де теж різко зріс рівень захворюваності.