У Миколаївській області спалахнула масштабна пожежа на звалищі, тушкують другу добу

У Миколаївській області рятувальники другу добу гасять пожежу на сміттєвому звалищі. Про це повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (Держнс) Миколаївської області.

«1 липня в 16:59 надійшло повідомлення про пожежу сміття на полігоні твердих побутових відходів ТОВ «Мильча» на вул. Набережна, 2, в с. Мішково-Погорілове Вітовського району. За викликом направлені пожежні 4-ї, 16-ї державних пожежно-рятувальних частин. Також залучені водовозки від 5-ї ДПРЧ та аварійно-рятувального загону спеціального призначення, автомобіль газодимозахисної служби, два МАЗа (водовозки), трактор з відвалом ДТ-75″, — йдеться в повідомленні.

В 19:00 пожежу локалізовано на площі 1000 кв. м. Ліквідація зараз триває, майже по всьому периметру є тліючі осередки, іноді з наявністю окремих вогнищ відкритого горіння.

Всього з початку гасіння залучалось 8 одиниць техніки та 34 людини особового складу.