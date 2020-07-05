День коли московських вошей врятували українські гниди.

У цей день 6 років тому Порошенко, Гелетей, Муженко і компанія фактично створили ДНР.

Таку думку висловив сьогодні у Фейсбуці екс-нардеп і екс-комбат Семен Семенченко.

Колона Гиркина безперешкодно була пропущена зі Слов’янська в мільйонний Донецьк.

ВСУ був даний наказ вогонь не відкривати.

Костянтинівка та Дружківка були залишені ворогом без бою.

Батальйону «Донбас» була дана команда зупинитися в Бахмуті (Артемівськ).

Сьогодні відзначатимуть звільнення Слов’янська. Для мене це не свято. А день, коли у нас забрали можливість раз і назавжди закінчити війну.

День коли московських вошей врятували українські гниди.

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