День коли московських вошей врятували українські гниди.
У цей день 6 років тому Порошенко, Гелетей, Муженко і компанія фактично створили ДНР.
Таку думку висловив сьогодні у Фейсбуці екс-нардеп і екс-комбат Семен Семенченко.
Колона Гиркина безперешкодно була пропущена зі Слов’янська в мільйонний Донецьк.
ВСУ був даний наказ вогонь не відкривати.
Костянтинівка та Дружківка були залишені ворогом без бою.
Батальйону «Донбас» була дана команда зупинитися в Бахмуті (Артемівськ).
Сьогодні відзначатимуть звільнення Слов’янська. Для мене це не свято. А день, коли у нас забрали можливість раз і назавжди закінчити війну.
День коли московських вошей врятували українські гниди.
Семенченко також розмістив в цьому пості таке фото: