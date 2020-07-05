Ляшко назвав головна умова перемоги над коронавірусом в Україні

Україна не зможе подолати коронавірус, якщо і люди, і бізнес не будуть виконувати вимоги адаптивного карантину – тобто обмежувальні заходи, які розробив уряд.

Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.

На його переконання, помилкове сприйняття введення адаптивного карантину як його скасування в кінцевому підсумку і призвело до 800 – 1000 нових випадків COVID-19 щодня.

Ляшко зазначив, що зростання кількості інфікованих безпосередньо залежить від пом’якшення карантину урядом і сприйняття людьми адаптивного карантину як скасування обмежень.

Україна не зможе подолати пандемію, якщо українці – як приватні особи, і як бізнес – не будуть виконувати обмежувальні заходи.

Тим часом глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов вже заявив, що ініціює посилення карантину з-за рекордних показників нових хворих, які фіксують в Україні вже декілька днів поспіль.