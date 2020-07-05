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Тело 17-летнего парня обнаружили в трубе котельной

05.07.2020

Сегодня, 4 июля, тело юноши, которого разыскивали как без вести пропавшего, обнаружил его отец в 20-метровой трубе школьной котельной.Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Предварительная причина смерти — самоубийство.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции и спасатели.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства гибели парня.

Сообщение об исчезновении несовершеннолетнего из Килии поступило в полицию 30 июня. Его искал личный состав полиции региона и волонтеры.

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