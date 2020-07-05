На Херсонщині школярка після сварки з батьками намагалася покінчити з собою

У Генічеську Херсонської області 14-річна школярка наковталася пігулок клофеліну після сварки c матір’ю і вітчимом.

Дівчинка потрапила в реанімацію районної лікарні, там ee зуміли відкачати.

Тепер з нею спілкуються соціальні працівники та співробітники поліцейської служби ювенальної превенції. Як виявилося, звести рахунки c життям восьмикласниця вирішила в знак протесту проти того, що мати c вітчимом обмежують ee особисту свободу.

До цього вона вже двічі тікала з дому. Спроба суїциду у неї також друга за рахунком.