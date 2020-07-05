Як оскаржити результати ЗНО 2020 в Україні

В. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко пояснив, як абітурієнту оскаржити результати ЗНО, якщо він не згоден з ними.

Про це він розповів в інтерв’ю «ZN.UA».

«Є два види апеляції. Перша — про порушення процедури проведення ЗНО. Її подають, не виходячи з пункту тестування, якщо чоловік помітив з боку своїх сусідів по аудиторії, або персоналу дії, які, на його думку, порушують його права. Наприклад, інструктор став комусь допомагати або не звернув уваги на те, що хтось отримав шпаргалку або взяв телефон. І тоді регламентна комісія регіонального центру розглядати таку апеляцію. Другий вид апеляції — на результат тестування, коли дитина не погоджується з оцінкою, яку отримав», — пояснив Бойко .

Апеляційну скаргу на оцінку можна подавати протягом п’яти календарних днів з дня опублікування результатів тестування. Звертатися потрібно безпосередньо до УЦОЯО.

«Що ми робимо в такому випадку? Перевіряємо, наскільки коректно розпізнані комп’ютером всі відмітки, внесені дитиною, а це не тільки хрестики, але і цифри (наприклад, у тесті з математики або історії). Наскільки, наприклад, цифра 1 розпізнана правильно, не виглядає вона як цифра 7? Якщо в результаті такої перевірки було визнано, що машина дійсно помилилася, бал піднімуть. Якщо дитина не згоден з результатом, наприклад, есе або за розв’язання завдань з математики, таку роботу, після того, як вона набуває статус апеляції, повторно перевіряє фахова предметна комісія при апеляційної комісії, до складу якої входять, щонайменше, ще троє фахівців. і вони консолідовано приймають рішення: або робота оцінена об’єктивно і не потребує зміни результату, або результат потрібно змінити у бік збільшення або зменшення. у такому випадку експерти аргументують своє рішення, пояснюючи: оцінку слід підняти на два бали, оскільки абітурієнт продемонстрував повне розуміння теми власну думку, і так далі. Всі ці аргументи потім лягають на стіл апеляційної комісії», — пояснив глава УЦОЯО.

Він розповів також про тестових зошитах-чернетках, які учасники ЗНО в цілях інформаційної безпеки можуть забрати з собою після завершення тестування, але вони не допоможуть при апеляції.

«Міжнародні партнери радили не віддавати чернетки учасникам тестування. Вони говорили: ви не така багата країна, щоб розкидатися завданнями, включеними в тестовий зошит, і щорічно виробляти нові. Справа в тому, що у багатьох країнах світу є традиція включати в тестовий зошит кілька завдань , які не оцінюються. Потім абітурієнтам кажуть: «Завдання такі проходили тільки апробацію, спасибі за те, що ви їх виконали балів за них не отримаєте», — сказав Бойко.

Він вважає, що краще віддати чернетка абітурієнту, який може прийти додому і перевірити, чи правильно вирішив тестове завдання.

«У нас траплялося, що абітурієнти приходили і говорили: «Ось моя зошит, я в ній все правильно зробив, але, переносячи відповіді, помилився на один рядок. Зачислите мені результат за чернеткою». На жаль, чернеток ми в розрахунок не беремо, оскільки до кінця не розуміємо, якого походження відповіді в них, не були вони вже на столі у вчителя чи викладача, не виправили в них що-то, скориставшись відкритими джерелами інформації. На жаль, бували і такі випадки, коли від хвилювання дитина просто забував перенести свої відповіді у бланк, здавав його з декількома пустими клітинками, але ми не можемо перенести їх з чернетки», — розповів Бойко.