У Черкасах потужна злива затопила вулиці, жителі пустилися вплав

4 липня у Черкасах пройшла сильна злива. Води на вулицях міста було стільки, що місцеві жителі почали купатися в цих водоймах».

Відео наслідків негоди публікують користувачі соціальних мереж.

Дощ, за словами місцевих жителів «лив стіною». Через деякий час випав град. Із-за негоди затопило автомобільні дороги одразу в кількох районах міста.

Примітно, що деякі жителі міста вирішили скупатися у величезних калюжах, стрибаючи на них «бомбочкою».

За даними Черкаського обласного гідрометцентру, стихія не припинялася 40 хвилин, за які випало 31,4 мм дощів. Всього за добу випало 41% місячної норми опадів.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області через сильні опади виявилися підтоплені сотні будинків. Висока вода також зруйнувала інфраструктуру регіону.