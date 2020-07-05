Одесити звернулися до Зеленському з проханням зупинити будівництво «Варди Плюс» на узбережжі

Десятки жителів Одеси прийшли в порт з плакатами, щоб звернутися до президента України Володимиру Зеленському з проханням зупинити забудову узбережжя. Зокрема, скандальне будівництво «Варди Плюс» на Трасі здоров’я.

Про це повідомляє кореспондент Української Служби Інформації.

На плакатах мітингувальників були такі написи, як «Варда Плюс знищувач одеського узбережжя», «Пан Зеленський одна надія на вас» і багато інших.

Зазначимо, що ще в п’ятницю, 3 липня, одесити перекривали дорогу на Тульської і 12-й ст. Б. Фонтану на знак протесту проти забудови. Тоді протестувальники повідомили, що на їх дії поки відреагувала тільки поліція і представники Офісу президента. Вони також чекають реакції від місцевої влади, і якщо її не буде — мають намір перекрити відразу кілька вулиць і доріг не тільки в Одесі, але і в області.

У разі ж «Варди Плюс», мова йде про будівництво прямо на березі моря за адресою Французький бульвар 1/5 під Трасою здоров’я.

Компанія, яка веде роботи, фігурує у трьох справах: кримінальному, адміністративному і господарському. У даний момент їй заборонені будівельні роботи, але вони тривають. Ці порушення ще з березня місяця фіксували співробітники прокуратури.