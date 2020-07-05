Вчені: Темна сторона Місяця істотно відрізняється від тієї, яку можна спостерігати із Землі

Раніше вважалося, що темна сторона Місяця не сильно відрізняється від світлої, проте нове дослідження показало, що це не так. На світлій стороні більше кратерів, а також урану і торію.

Дальня сторона Місяця істотно відрізняється від тієї, яку можна спостерігати із Землі. На світлій стороні супутника нашої планети набагато більше кратерів, ніж на темній, пише EurekAlert!.

Міжнародна група вчених встановила, що на поверхні Місяця — нерівномірний розподіл речовин групи KREEP. До KREEP вчені відносять породи, збагачені калієм і елементами групи REE (церій, ербій, європій та інші) і фосфором (P).

Так, елементи KREEP розпадалися і тепло, що виникає від радіоактивного розпаду, розплавляло тверді породи на небесному тілі. Через це на поверхні Місяця утворювалися глибокі кратери.

Однак елементи розподілялися нерівномірно і кратерів на світлій стороні супутника більше, ніж на темній.

Також експерти визначили, що на світлій стороні Місяця більше урану і торію, при цьому вони практично не зустрічаються на її темній стороні.

«Розуміння походження локальних об’єктів на Місяці допоможе пояснити деталі формування природного супутника і умови життя на Землі під час цього процесу», — впевнені вчені.

Нагадаємо, що в NASA показали майданчик для польотів на Місяць. Першою з оновленого стартового майданчика на мисі Канаверал повинна злетіти ракета програми Артеміда для безпілотного обльоту навколо Місяця.

: korrespondent.net