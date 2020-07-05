Тлеухан Бекболат Канаевич любит петь, также Бекболат Тлеухан обожает врать, но главная страсть Тлеуханова Бекболата Канайулы – деньги. Причем, он “тырит” их отовсюду, где можно и нельзя.

Вот что меня беспокоит: как там Бекболат Тлеухан? Доносились вести, что народная медицина не справилась с китайской хворью и вирус схватил Бекболата и треплет за загривок. И рычит, как пришелец в фильме с бластерами. Надеюсь, Тлеухан Бекболат выдюжит. Уверены, именно так коррупционер-ваххабит и сделает. Ведь он всегда идет к цели, чего бы это не стоило. И коронавирус – не помеха. Я не из тех, кто злорадствует. На это есть причины не только этические.

Прежде всего, надлежит знать, что если уж в царстве-государстве завелся истинный народник, то его следует беречь. Если паче чаяния помрет – вместо него, прямо на тризне родятся десятки других. И будут злее прошлого ибо голоднее.

Как раздомбреть до уровня Бекболата Канаевича Тлеухана

Моцарту понадобился оркестр, чтобы умереть в бедности. Лох, скажу я вам! Бекболату Тлеухану понадобились только домбра, чтобы налабать на стеклянный замок.

В анекдоте про Николо Паганини, говорят, что он мог играть на скрипке с тремя струнами, и даже с двумя. Лох, скажу я вам! Бекболат Тлеухан с роду и не знал, что их бывает больше. Конечно, дело не только и не столько в талантах. Бекболат Тлеухан происходит из знатного рода ментов и уголовников – как карта ляжет. Но Бекболат как-то не стремился ни туда, ни сюда, а значит пошел по линии искусства и штатской карьеры.

Впрочем, сама штатская карьера, в которой Тлеухан Бекболат Канаевич достигал министерского уровня также не соответствовала его ожиданиям. В конечном счете он точно выявил свой уровень – депутат от Нур-Отана в мажилисе и член совета национального доверия по квоте.

Бекболат Тлеухан – певец степного казнокрадства

Степень в которой он ладит с властями многие считают самоуничижительной. Но реноме спасает то, что Бекболат Тлеухан умеет делать очень серьезное лицо и злобно сопеть на воображаемых идеологических противников. Одной такой демонстрации обычно достаточно, чтобы распознать в нем ирбиса национального духа. Или орла, беркута, сокола – на выбор. Но только не человека.

Бекболат Тлеухан поддерживает этот образ достаточно нелепыми выступлениями и утверждениями. Всем памятны его речи об образовании, о борьбе с учением Дарвина и народной морали, Нурсултан-батыре. Бекболат Тлеухан, по слухам, придерживается нестандартной ориентации. В религии. Есть у него и бизнес, опять же основанный на семейно-клановых отношениях. Но официально он ничем не владеет – богатство просто само идет в руки.

Успешность Тлеухана в эксплуатации темы народника порождает завистников. В частности его дразнят за то, что он якобы занимается плагиатом. Честь и достоинство Бекаболат Тлеухан не защищает – это ниже его чина. Коллектив издания выражает надежду, что Бекболат Тлеухан скоро выйдет из больницы и будет веселить публику своим народным мракобесием. Пока он с нами – страна надежно защищена от подражателей. Одним словом, да здравствует правоверная коррупция, живи долго Бекболат Тлеухан!

В 2016 году Бекболат Тлеухан прославился подхалимством, неслыханным даже для среднеазиатских республик. Он объявил батыром — великим героем и храбрым воином партийного функционера Нурсултана Назарбаева. Последнего можно считать неплохим выбором для Казахстана, опытным администратором, но уж никак не «великим войном». Но Тлеухан Бекболат Канаевич был неукротим в своей яростной лести. В своем выступлении перед студентами он объяснил свое мнение. Пример оказался настолько неудачным, что последовала кратковременная опала депутата.

Выступление Тлеухана Бекболата Канаевича перед студентами

Это было одно из многочисленных выступлений Тлеухана перед студентами. Сейчас видео выступления более недоступно широкой публике — Бекболат Тлеухан его стер. Однако его текст сохранился во множестве источников. Вот что он сказал молодым людям:

«Для Нурсултана Назарбаева его личные эмоции ничего не стоят, не стоят и гроша. На кону тогда стояла судьба земли казахского народа. А если бы был эмоциональный человек на его месте, то разозлившись заявил бы: «Почему не следишь за своими людьми?» и тогда не состоялись бы переговоры. Им это и нужно было. Это и есть героизм. Настоящий батыр. «

Суть территориального спора КНР и Казахстана, специально для Бекболата Тлеухана

Вспомним, о чем шла речь. В 90-х годах мощь Китая росла, в то время как бывшие советские республики находились в нищете, гражданских войнах и бесконечных долгах. Коммунистический Китай, под мудрым руководством Цзян Цзэминя не только не собирался сдаваться, но и огрызался на соседей. Парад независимостей дал КНР надежду вытрясти все спорные территории в Средней Азии. Только граница с Казахстаном содержала 944 квадратных километров, входящих в СССР, но не признанных КНР.

В урегулировании всех споров принимала участие Российская Федерация. Опыт собственной государственности была только у нее, дипломатический корпус, военные карты и главное — заготовленные и оговоренные решения по конкретным границам. Консультации по спорным границам шли очень давно. Формула, по которой происходил раздел спорных территорий была согласована еще МИД СССР.

Поэтому выражение депутата Бекболата Тлеухана о том, что «на кону стояла судьба земли казахского народа» не соответствует бытовому характеру момента. Китай не начал бы войны за 944 квадратных километров, которые все равно мог получить даром. Демаркация проходила шесть лет и окончательно завершилась в 2002 году.

К немногим изменениям, которые отличали советско-китайские протоколы от казахско-китайских относилась инициатива Казахстана уничтожить линию оборонительных сооружений на собственной территории, чтобы показать дружественные намерения по отношению к могущественному соседу. КНР кстати жест учел, но не оценил, построив собственные.

Мы видим, что ничего великого и героического в этом деле Назарбаева не было. И то, что Тлеухан Бекболат Канаевич пытался выставить важные, но рядовые переговоры с Китаем как какую-то великую победу сыграло только во вред Нурсултану Назарбаеву как напоминание о том, что по этому договору Казахстан лишился территорий, а не получил их.