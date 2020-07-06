Коронавірус затримується в повітрі приміщень, потрібні більш жорсткі правила носіння масок, – дослідники

Вчені закликають ВООЗ переглянути рекомендації по профілактиці COVID-19. На їхню думку, повітряно-крапельний характер інфекції вимагає більш жорстких правил носіння масок.

Група 239 вчених з 32 країн має намір в найближчі дні опублікувати в науковому журналі відкритий лист, адресований ВООЗ, із закликом переглянути рекомендації по профілактиці коронавирусной інфекції, пише “Голос Америки”.

Вчені вказують, що вірус передається повітряно-краплинним шляхом, що означає, що вірусні частинки можуть витати у повітрі в закритих приміщеннях і заражати людей при диханні. ВООЗ стверджує, що вірус поширюється через респіраторні краплі при кашлі та чханні хворого, але вони швидко осідають з-за свого розміру. Якщо вірус поширюється повітряно-крапельним шляхом, то “наслідки в плані стримування інфекції будуть значними”, пише New York Times.

Нові профілактичні заходи будуть включати носіння масок у приміщенні “навіть за умови дотримання соціального дистанціювання”, а медичний персонал повинен носити маски типу N95 “для фільтрації навіть найдрібніших респіраторних крапель при роботі з коронавирусными пацієнтами”.

Крім того, необхідно переглянути конструкцію вентиляційних систем, щоб “мінімізувати рециркуляцію повітря”. У газетній статті говориться, що після вивчення внутрішнього листування ВООЗ та інтерв’ю з 20 вченими, включаючи консультантів ВООЗ, вимальовується картина, що, “незважаючи на добрі наміри”, організація “не йде в ногу з наукою”. New York Times пише, що недавній сплеск числа жертв після відновлення роботи компаній і офісної діяльності підтверджує те, про що багато хто вчені говорять вже кілька місяців, а саме що вірус застоюється в повітрі приміщень, заражаючи тих, хто знаходиться поруч”.