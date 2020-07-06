У Моз розвінчали черговий міф про передачу коронавіруса

У Міністерстві охорони здоров’я України розвінчали міф про те, що коронавірус COVID-19 може передаватися через взуття.

Відповідне повідомлення опубліковано в верифицированном Моз Telegram-каналі Коронавирус_инфо. Відзначається, що неправдива інформація поширилася через відсутність правдивих даних.

«Але взуття не контактує з дихальними шляхами, тому знявши її і помивши руки, можна не турбуватися про зараження. Втім, повернувшись з вулиці, краще змінити вуличне взуття на домашню», – йдеться в повідомленні.