Після скандалу перед стартом першого етапу відкладеної «Формули-1» фінішувала половина пілотів

Фінський спортсмен Валттері Боттас, який виступає за команду Mercedes, виграв Гран-прі Австрії.

Це стартовий в 2020 році етап чемпіонату світу з автоперегонів класу «Формула-1», який розпочався зі скандалу, коли відразу шість пілотів відмовилися ставати на коліна, щоб висловити свою солідарність боротьбі з расизмом.

Друге місце в Гран-прі посів представник команди Ferrari із Монако Шарль Леклер. Третім став британець Ландо Норріс, який виступає за McLaren.

Шестиразовий і діючий чемпіон світу британець Льюїс Хемілтон (з команди Mercedes) фінішував другим. Однак з-за пятисекундного штрафу за перевищення швидкості на піт-лейн в підсумку він відкотився на четверте місце.

Багато учасників Гран-прі Австрії з різних причин зійшли з перегонів. Фінішну риску перетнули всього 11 з 20 гонщиків.

Традиційно стартує в березні чемпіонат «Формули-1» у 2020 році був зірваний через пандемію коронавіруса: деякі етапи були скасовані, деякі — перенесені. Наприклад, перенесли квітневі гонки в Шанхаї. В результаті сезон у «Формулі-1» стартував лише в липні.