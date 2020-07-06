Королева Летиція вразила бездоганним total red образом (фото)

Королівська родина Іспанії здійснила чимало офіційних виходів після послаблення карантину. Якщо раніше королева Летиція демонструвала стильні літні вбрання з буденного гардеробу, то цього разу з’явилась на публіці в коктейльному образі – елегантній червоній сукні.

В Іспанії триває масковий режим, проте навіть засоби захисту не заважають бездоганній Летиції вражати публіку під час офіційних виходів. Разом з чоловіком Філіпом VI вона з’явилась у місті Валенсія у рамках масштабного туру країною. Для вручення національних нагород у галузі інновацій та дизайну королева обрала коктейльну сукню, інформує 24 канал.

Образ королеви Летиції

На публіці вона з’явилась у насичено-червоній шовковій сукні довжини міді, яка підкреслювала силует її тендітної фігури. Вбрання з американською проймою гармоніювало з замшевими босоніжками-човниками на підборах від модельєрки Кароліни Еррера, яка одягала перших леді США.

Образ total red завершив шкіряний клатч у тон сукні. Вишуканий аутфіт Летиція доповнила не менш елегантними аксесуарами – золотими сережками-кільцями та каблучкою. Замість звичної укладки вона обрала легкі голлівудські локони, які ідеально виглядали з коктейльним образом.



Королева Летиція в елегантній червоній сукні / Фото Getty Images



Королева Летиція з чоловіком Філіпом VI / Фото Getty Images

Слід зауважити, що це третій вихід Летиції у розкішній сукні. Вона отримала назву “таємнича” у світовій пресі, адже фешн-експертам так і не вдалось розсекретити, який модний бренд працював над вбранням, що підкорило публіку.