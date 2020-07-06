У Моз навели приклад успішної реформи: робота Тодурова

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів про операції з пересадки серця, яку провів Український кардіохірург Борис Тодуров.

«У п’ятницю у Львові була зроблена трансплантація серця. Вона була зроблена нашим провідним кардіохірургом, одним з найкращих фахівців у Європі Борисом Тодуровим, який терміново виїхав до Львова і зробив цю трансплантацію».

За словами Степанова, донором став 58-річний львів’янин, який отримав смертельні травми. Також була проведена трансплантація його нирок.

Одержувачем серця стала людина з Коростеня Житомирської області. Його вже вертольотом доставили зі Львова в Інститут серця в Києві.

Міністр подякував Тодурова за роботу і сказав, що пишається такими лікарями. «Це і є реальне реформування медицини, коли в нашій країні саме таким чином, високотехнологічним способом, відбувається порятунок життя», — підкреслив глава Моз.

Зазвичай під час щоденного брифінгу Степанова йому також ставлять різні запитання щодо епідемії коронавіруса в Україні, і він на них відповідає. На цей раз міністр обмежився лише розповіддю про статистику поширення хвороби та про операції Тодурова.