В Україні виробляють все менше молока

На ринку сирого молока України у другій половині червня спостерігалися неоднозначні тенденції.

Згідно з офіційними даними виробництво молока в Україні за п’ять місяців знизилося на 3,6% по всіх категоріях господарств, в т. ч. на 4,7% по господарствам населення та на 1,2% по сільгосппідприємствам.

Ціна молока сировини сільськогосподарських підприємств не змінилася, товар, як і раніше, продається за цінами в діапазоні 8,5-10,2 грн/кг залежно від якості, обсягу та регіону. А населенческое сировину за останні два тижні подорожчало. Середній рівень ціни знову вище 5 грн/кг (без ПДВ).