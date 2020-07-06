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В Україні виробляють все менше молока

06.07.2020

На ринку сирого молока України у другій половині червня спостерігалися неоднозначні тенденції.

Згідно з офіційними даними виробництво молока в Україні за п’ять місяців знизилося на 3,6% по всіх категоріях господарств, в т. ч. на 4,7% по господарствам населення та на 1,2% по сільгосппідприємствам.

Ціна молока сировини сільськогосподарських підприємств не змінилася, товар, як і раніше, продається за цінами в діапазоні 8,5-10,2 грн/кг залежно від якості, обсягу та регіону. А населенческое сировину за останні два тижні подорожчало. Середній рівень ціни знову вище 5 грн/кг (без ПДВ).

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