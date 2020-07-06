ПриватБанк самовільно блокує рахунки, залишаючи українців без копійки

Українка поскаржилася, що ПриватБанк наклав арешт на її рахунку без пояснення причини, а потім повідомив, що вона не є їх клієнткою.

Про це вона написала у своєму відгуку, який опублікувала на сайті Мінфін.

«Огидний банк! Більше року тому наклали арешт на всі карти. Звернулася в банк з’ясувати причини сказали що Рівненська ІС наклала арешт на мої карти, кажуть зверніться до них. Звернулася кажуть що мене в базі даних немає, і вони ніяких запитів на арешт в приват банк не давали», — пояснила жінка.

Вона зазначила, що протягом двох місяців говорила представникам Приватбанку, що її рахунки були заблоковані помилково, однак ті ніяк не змогли допомогти.

За її словами, через деякий проміжок часу банк надіслав повідомлення про те, що вона більше не входить в число їх клієнтів, а платежі по кредиту повинна робити через третіх осіб.

Жінка зазначила, що в місцевій виконавчій службі їй сказали, що ПриватБанк самовільно наклав арешт на її карти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на сайті Мінфін з’явився відгук, автор якого поскаржився на те, що ПриватБанк заблокував його і не дозволяє забрати кошти. Чоловік зазначив, що установа відмовляє в поверненні грошей навіть після того, як він надав реквізити відкритого в іншому банку рахунки.

Автор відгуку також поскаржився на те, що не має можливості додзвонитися в банк.

«З мого номера, навіть губки не йдуть», — написав він.

В Приватбанку відповіли, що їм шкода, що їх колишній клієнт виявився заручником обставин» і порадили звернутися в банківське відділення.