Масковий король» Баум влаштувався помічником «слуги народу» Мотовиловца

Російський бізнесмен Борис Баум, фігурант схеми з закупівлею медичних масок з Китаю, є помічником народного депутата України від партії «Слуга народу» Андрія Мотовиловца.

Відповідні дані наведено на персональній сторінці політика на сайті Верховної Ради. Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, «слуга» Мотовиловець також може бути причетний до злочинним закупівель індивідуальних засобів захисту за завищеною вартістю.

На сайті ВР сказано, що Баум є одним з помічників нардепа «на громадських засадах».

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Додамо, напередодні фракція «Європейська солідарність» звинуватила Мотовиловца в побиття нардепа від «ЄС» Марії Іонової.

Джерела нашого видання раніше заявляли: Баум за підтримки заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко купував медичні маски в Китаї і постачав їх в Україну без сплати ПДВ за ціною приблизно 12,5 грн за одиницю, коли на відкритому ринку їх можна було купити за 1,5-3,5 гривень.