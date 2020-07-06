Москва – про «російському Донбасі»: визнаємо Донецьк і Луганськ територією України

Росія не зацікавлена у приєднанні окупованих територій Донбасу.

З такою заявою виступив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабар в інтерв’ю радіостанції «Говорить Москва«, прокоментувавши слова колишнього ватажка «ДНР».

«Я б не погодився з паном Бородаєм, тому що Росія до сьогоднішнього дня визнає Донецьк і Луганськ територією України. У нас є Мінський процес, в рамках якого йде питання про надання цим територіям особливого статусу», – заявив він.

За його словами, Луганськ і Донбас могли б стати «мостом» для налагодження відносин між Росією і Україною.