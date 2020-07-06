Украинский актер обнажился в поле со своей возлюбленной (фото)

Известный украинский актер, звезда сериала “Поймать Кайдаша” Тарас Цимбалюк поделился с поклонниками довольно откровенными фотографиями.

На странице в Instagram артист разместил фотографии с эротической фотосессии, в которой участие вместе с ним приняла возлюбленная, визажист Тина Антоненко. Как сообщил Цимбалюк, этими снимками он хотел поздравить их с Антоненко с двухлетием отношений.

На фото пара позирует посреди поля полностью обнаженной. “Два года”, – кратко прокомментировал Тарас.

Поклонники актера завалили его и избранницу Тараса комплиментами.