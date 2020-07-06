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В Україні з’явився рідкісний суперкар Lamborghini за 15 мільйонів

06.07.2020

У рівненському сервісному центрі МВС зареєстрували рідкісний суперкар Lamborghini Aventador SVJ. Раніше в Одесі на аукціоні продали шестиметровий Volvo Limousine 960 Royal, на якому возили президента (1994 — 2005 рр) Леоніда Кучму.

Як повідомляють у Головному сервісному центрі МВС, таких суперкарів в світі налічується лише близько тисячі. Його вартість — близько 15 мільйонів гривень.

Об’єм двигуна автомобіля — 6,5 літра. Машина розганяється до 100 кілометрів на годину менш ніж за три секунди. Ім’я власника, природно, не розголошується.

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